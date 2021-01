”Amen” ei riitä, nyt pitää sanoa myös ”awomen”

Yhdysvaltain edustajainhuoneen pennsylvanialainen republikaanedustaja Guy Reschenthaler on twiitannut alla näkyvän videon rukouksesta, jolle uuden kongressin kausi avattiin.

Pastori lopetti rukouksen sanoilla ”amen, ja awomen”. Tulkinnan mukaan ilmeisesti amen-sanassa siis puhuteltaisiin miehiä (men), joten myös naiset (women) pitää huomioida.

– Amen tarkottaa latinan kielessä ”olkoon niin”. Se ei ole sukupuolittunut sana, Guy Reschenthaler kirjoittaa.

– Valitettavasti tosiasiat ovat merkityksettömiä edistyksellisille. Uskomatonta.

Wikipedian mukaan amen tai aamen on alun perin vakuutuksen osoitus, joka tarkoittaa ”totisesti”, ”niin olkoon”, ”luja”, ”tosi”, ”varma”, ”luotettava”.

The prayer to open the 117th Congress ended with ”amen and a-women.”

Amen is Latin for ”so be it.”

It’s not a gendered word.

Unfortunately, facts are irrelevant to progressives. Unbelievable. pic.twitter.com/FvZ0lLMDDr

— Rep. Guy Reschenthaler (@GReschenthaler) January 3, 2021