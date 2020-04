Ambulanssit jonottavat videolla sairaalaan Moskovassa

Moskovan terveydenhuollon varoitetaan olevan ”kuilun partaalla”.

Vaikka koronavirus on hiljentänyt Venäjän pääkaupunki Moskovan liikenteen, joutuvat ambulanssit kuitenkin jonottamaan sairaaloihin pääsyä, kertoo RT. Uutiskanavan julkistamalla videolla näkyy, miten pitkä jono ambulansseja jonotti perjantaina pääsyä moskovalaiseen sairaalaan. Jono yltää sairaalaan johtavalle tielle asti.

Viranomaiset pahoittelevat tilannetta, mutta kiistävät ambulanssiruuhkien olevan ”järjestelmällinen” ongelma. Syynä on koronavirustartuntojen lisääntyvä määrä, RT:lle kerrotaan.

Moskovan apulaispormestari Anastasia Rakova on aikaisemmin varoittanut kaupungin terveydenhuollon olevan ”kuiluun partaalla”. Koronatartuntojen määrä on Moskovassa jyrkässä nousussa. Perjantaina julkistettujen tietojen mukaan kaupungin sairaaloissa hoidettiin 6500 koronapotilasta, joista valtaosalla on todettu keuhkokuume.

Vahvistettuja kuolemia Moskovassa on 50, kertoo uutissivusto Meduza.

Long lines of ambulances outside #Moscow hospitals as #COVID19 patients keep coming pic.twitter.com/Q4iOtyFK2w — RT (@RT_com) April 12, 2020