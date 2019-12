Näin älytelevisiosi vakoilee, näin suojaudut

Vaikka älytelevisioihin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset ovat harvinaisia, turvallisuusriski on silti olemassa, Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI muistuttaa.

Joissakin älytelevisioissa on sisäänrakennettu kamera ja mikrofoni, joita käytetään äänikomentoihin ja kasvojentunnistukseen. Vaikka ne helpottavatkin television käyttöä, samalla ne voivat olla merkittävä tietoturvariski.

Pahimmassa tapauksessa hakkeri pystyy ottamaan mikrofonit ja kamerat haltuunsa. Tällöin järjestelmään hakkeroitunut voi salakatsella ja -kuunnella älytelevision kameran ja mikrofonin kautta ilman, että television omistaja on edes siitä tietoinen.

FBI suosittelee älytelevisioiden omistajia selvittämään televisionsa ominaisuudet ja vaihtamaan verkon oletussalasanat turvallisemmiksi.

Mahdollisilta väärinkäytöksiltä voi suojautua sammuttamalla television mikrofonit ja peittämällä kameran. Tietoturvan kannalta on myös oleellista, että järjestelmän päivitykset ovat ajantasalla.

Samalla käyttäjän on syytä tarkistaa valmistajan tietosuojakäytäntö ja selvittää, mitä tietoja laite kerää käyttäjästään.

Älytelevisiot keräävät tietoja käyttäjästään, vaikka laite ei olisikaan hakkeroitu. Aiemmin tänä vuonna havaittiin, että useat televisioiden valmistajat lähettävän kolmansille osapuolille tietoa käyttäjästä, kuten sijainnin ja IP-osoitteen.

