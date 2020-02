Alviina Alametsä AL:lle: Britannia ei voi saada rusinoita pullasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikko toivoo EU:n ja Britannian suhteen säilyvän mahdollisimman nykyisen kaltaisena.

Euroopan parlamentin tuorein suomalaisedustaja Alviina Alametsä (vihr.) pitää edessä olevia EU:n ja Britannian neuvotteluita haastavina, uutisoi Aamulehti.

Alametsä nousi Euroopan parlamentin jäseneksi helmikuu alussa, kun Britannian EU-ero astui voimaan. Eron myötä Suomen europarlamentaarikkojen määrä nousi kolmestatoista neljääntoista ja uudeksi edustajaksi Brysseliin lähti vaaleissa varasijalle jäänyt Alametsä.

Tuore europarlamentaarikko toivoo EU:lle ja Britannialle mahdollisimman samankaltaista suhdetta kuin aikaisemminkin.

– Emme halua EU:n lähelle maata, joka polkee veroja ja työntekijöiden oikeuksia. Sellainen tuskin on tavallisten brittienkään intresseissä, Alametsä sanoo.

Britannian käsitys tulevasta suhteesta EU:n kanssa vaikuttaa hyvin erilaiselta kuin EU:n toiveet, mikä voi tarkoittaa neuvotteluiden vaikeutumista.

– Sellaista lopputulosta, jossa Britannia saa rusinat pullasta, ei voi hyväksyä. EU:lla on tietyt standardit ja prosessit, ja niistä täytyy pitää kiinni. EU on yhtenäinen ja uskon, että sillä on muskeleita tähän, Alametsä pohtii.

Neuvotteluja Alametsä kuvaa historiallisiksi. Yleensä kauppasopimuksilla on pyritty kaupan esteiden purkamiseen, mutta nyt niitä päinvastoin pystytetään.

– Britit haluavat näyttää, että he eivät alistu EU:n tahtoon. Brexit on nyt tapahtunut, ja he ovat lähteneet. Toivon, että molemmat osapuolet hakisivat aidosti hyvää lopputulosta, eivätkä katsoisi, että jommankumman pitää voittaa neuvottelut, Alametsä sanoo.