Aluetukia halutaan lisää Uudellemaalle

Uudenmaan kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen olisi alueen kansanedustajien mukaan koko maan edun mukaista.

Suomessa ollaan valmistelemassa päätöstä EU:n aluetukien käytöstä vuosina 2021–2027. Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajien mielestä Uudellemaalle on turvattava riittävä rahoitus eikä alueen kehyksestä pidä tehdä siirtoja muualle Suomeen.

– Tukia tulee kohdistaa nykytilannetta enemmän sinne, missä tarvitaan toimia työttömyyden vähentämiseksi ja maahanmuuton vuoksi, vaativat neuvottelukunnan puheenjohtajat Sari Sarkomaa (kok.), Tiina Elo (vihr.), Eveliina Heinäluoma (sd.) ja Riikka Slunga-Poutsalo (ps.).

He muistuttavat tiedotteessaan, että Etelä- ja Länsi-Suomessa on alueita, joiden kehitysluvut ovat Itä-Suomen alueiden luokkaa. Uudellamaalla eri alueiden kehitys on heidän mukaansa hyvin epätasaista muun muassa väestökasvun, huoltosuhteen tai yritystoiminnan kannalta.

– Aluetukia tulee siis tarkastella tarveperusteisesti, ei aluepolitiikan silmälasein, puheenjohtajat painottavat.

Kuluvalla ohjelmakaudella Uudellemaalle on kohdennettu rakennerahastotukia vain neljä euroa asukasta kohti vuodessa, mikä on vähiten koko Suomessa. Esimerkiksi Lapin vastaava luku on 106 euroa.

– Vaadimme varojen jakamista siten, että maahanmuuton, työttömyyden, ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen tuomiin haasteisiin kyetään vastaamaan, puheenjohtajat toteavat.

Kun valtion vastinrahoitus ja hankkeiden omarahoitus lasketaan mukaan, kyse on heidön mukaansa kokonaisuudessaan 4–5 miljardista eurosta.

– Ei ole yhdentekevää, miten tällainen summa kansallisesti jaetaan, he huomauttavat.