Alueiden tukemiseen lähes 600 miljoonaa euroa

Hallitus on päättänyt kuluvan vuoden EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoituksen jaosta.

Rakennerahastojen avulla tuetaan kestävää kasvua ja työllisyyden edistämistä. Nyt jaettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoja 582 miljoonaa euroa alueille ELY-keskusten ja maakuntien liittojen päätettäväksi.

Rahoitusta suunnataan myös Kainuun ja Pirkanmaan siltasopimusten toimenpiteisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tänä vuonna jaettavaa EAKR-rahoitusta suunnataan erityisesti uusia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työpaikkoja synnyttävään toimintaan ja vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden osuuden lisäämiseen.

ESR-hankkeissa tehostetaan toimia, joilla parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Rakennerahasto-ohjelman toteutus on edennyt yli puolenvälin. Ohjelma on toteutunut ministeriön mukaan kaikissa maakunnissa tasapainoisesti ja tuloksellisesti. Hankkeita on ohjelmakauden aikana käynnistynyt yli 6 000. Uusia työpaikkoja on syntynyt noin 5 800 ja uusia yrityksiä yli 300.

ESR-rahoitusta saaneet hankkeet ovat liittyneet muun muassa nuorisotakuuseen, pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, ikääntyvien työllisyyteen ja maahanmuuttajien kotoutumiseen.

EAKR-hankkeiden pääalaa ovat olleet pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen sekä tki-toiminta.