Altistuneen piina MTV:llä: Tartunnasta viikko, ketään ei saa kiinni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronajäljityksen viiveet ovat aiheuttaneet ongelmia.

Yhteydenotoissa koronavirukselle altistuneisiin on nyt tavanomaista pidemmät viiveet, kertoo MTV Uutiset. Esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa koronatartuntojen määrän kasvu on kuormittanut koronajäljitystä useilla vuorokausilla.

Haastatellun Espoossa asuvan henkilön mukaan altistumisesta ei ole tullut lainkaan yhteydenottoa, eikä puhelua perheenjäsenen positiivisesta koronatuloksesta huolimatta kuulunut viikkoon. Palvelunumeroihin ei ole päästy läpi.

– Olen joka päivä jonotellut sinne sen puolisen tuntia, mutten ole koskaan päässyt läpi, espoolaisnainen kertoo MTV:lle.

Epäselvää perheessä on myös se, ketkä ovat karanteenissa ja kuinka pitkä se on. THL on aiemmin lyhentänyt suositellun karanteeniajan mittaa 14 päivästä kymmeneen, mutta molemmat rokotteet saaneella tilanne voi olla erikin.

Viranomaiselta vahvistusta ei ole saatu. Tilanne on haastatellun henkilön mukaan haastava työnantajallekin, kun työntekijät eivät tiedä oman karanteeninsa pituutta.