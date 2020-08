Alpo Rusi Valko-Venäjästä: Pahaenteistä

Entinen suurlähettiläs, valtiotieteen tohtori Alpo Rusi toivoo, ettei länsimaiden reaktioita Valko-Venäjän tapahtumiin ole luettu Venäjällä siten, etteivät EU ja NATO pystyisi muuhun kuin julkilausumiin, ja mahdollistaisi voimankäyttöä.

– Pahaenteistä, hän toteaa Yhteisöpalvelu Twitterissä.

Kommentit liittyvät hänen jakamaansa Twitter-videoon, jonka kerrotaan kuvaavan Valko-Venäjän pääkaupunkin Minskissä kulkevaa armeijan kuorma-autokolonnaa matkalla presidentti Aleksander Lukashenkon vastaiseen mielenosoitukseen.

Rusi viittaa Neuvostoliiton väkivaltaisesti tukahduttamaan Unkarin kansannousuun sekä Berliinin muurin murtumiseen.

– #Unkari1956 mutta eri tilanne #Berliini1989 kumpi historia toistuu, vai onko kyse vain hermopelistä, hän pohtii.

Military convoy in Minsk, in preparation for big anti-Lukashenko rally. pic.twitter.com/hXrb0Veuup

— Domitilla Sagramoso (@dsagramoso) August 16, 2020