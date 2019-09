Aloitteet: Kiusatulle korvaus koululta, kiusaaja pois koulusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat haluavat Ruotsin mallin korvauksiin ja parantaisivat kiusatun asemaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen, jonka toteutuessa koulukiusattu voisi saada korvausta koulutuksen järjestäjältä, jos kiusaamisen lopettamiseen ei ole ryhdytty riittävän tehokkaasti.

Aloitetekstin mukaan ”käytäntö on osoittanut, että maamme kouluissa on hyvin vaihtelevia käytäntöjä kiusaamisen osalta, joka asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan ja toisaalta perusopetuslain edellyttämä turvallinen opiskeluympäristö ei toteudu. Yhteiskunnan on otettava selkeämpi ote kiusaamisongelman hoitamisessa ja meidän tulee tehdä kaikkemme, että lapsemme saavat opiskella turvallisessa ja innostavassa kouluympäristössä ilman jatkuvaa pelkoa. Kaikki keinot tulee ottaa käyttöön kiusaamisen estämiseksi”.

”Voisimme ottaa mallia Ruotsista, jossa koulukiusatulla on mahdollisuus saada rahallista korvausta koulutuksenjärjestäjältä, jos koulutuksenjärjestäjä ei ole puuttunut kiusaamiseen tarpeeksi tehokkaasti. On asetettava selkeät vaatimukset, tavoitteet ja seurattava niiden toteutumista. Korvausvastuun uhka voisi olla riittävän tehokas keino saada koulutuksenjärjestäjät puuttumaan kiusaamistapauksiin tiukemmin”, aloitteessa todetaan.

– Ei voi olla niin, että koulusta tulee lapsen pahin painajainen, josta ei voi herätä. Yhteiskuntana meidän pitää ottaa selkeä linjaus siihen, miten me kiusaamiseen suhtaudutaan ja mitä me haluamme sille tehdä. Kiusaamista tapahtuu edelleenkin aivan liian paljon, jotta voisimme todeta tilanteen olevan hallinnassa, saati kunnossa. Siksi on otettava järeämpiä keinoja käyttöön, Marko Kilpi kirjoittaa Facebookissa.

– Useasti kiusaaminen jatkuu vuosia, koko peruskoulun ajan, joskus pitempäänkin. Miettikääpä tilannetta, jossa lapsi on ollut kiusattuna selkeästi suurimman osan elämästään. Millaista elämää se on? Millaiset eväät se antaa tulevaan?

Myös kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies jätti toimenpidealoitteen koulukiusaamisesta.

Koulumiehen aloitteessa esitetään, että kiusaamistapauksissa koulua joutuu vaihtamaan kiusaaja eikä kiusattu.