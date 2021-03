Alle 6-vuotiaiden tartunnoista joka kolmas oireeton

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myös 7-12-vuotiaista lapsista joka viides tartunnan saanut on ollut oireeton.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kertoo, että Helsingissä 16-19-vuotiaiden koronatartuntojen osuus on viikkotasolla pysynyt kokolailla samanlaisena viime vuoden lopulta lähtien.

– Etäopetus ei ole ainakaan näissä prosenttiosuuksissa näkynyt, Asko Järvinen sanoi tiedotustilaisuudessa tänään torstaina.

Sen sijaan nuoremmissa ikäryhmissä eli 0-6-vuotiaissa ja 7-12-vuotiaissa tartuntojen osuus on lisääntynyt samoin kuin testimäärätkin.

– 0-6-vuotiaista lähes joka kolmas viime viikkoina on ollut oireeton, kun testi on otettu ja tartunta todettu. Ja 7-12-vuotiaistakin noin joka viides on ollut oireeton, Järvinen kertoi.

Hänen mukaansa lasten tartuntoja on tullut tietoon, kun varianttivirusten takia lähipiiriä ja altistuneita on seurattu aiempaa enemmän.

– Kun mennään vähän vanhempiin teineihin, 16-vuotiaista ylöspäin, siellä oireettomien osuus on selvästi pienempi, Järvinen sanoi.

Seulonnoissa on kuitenkin havaittu, että päiväkodeissa ja ala-asteilla valtaosasta tapauksia jatkotartuntoja ei tule.

– Mutta sitten on sellaisia tilanteita, joissa jatkotartuntoja on saattanut tulla useita, Järvinen lisäsi.

LUE MYÖS:

Krista Kiuru kiihtyvästä epidemiasta: Nyt menee vieläkin liian lujaa