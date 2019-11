Alle 100 euron palkinnot vapautuvat tulorekisteristä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus esittää ilmoittamiseen muutoksia.

Hallitus esittää vuoden alussa käyttöönotetun tulorekisterin ilmoittamiseen muutoksia.

Muun muassa tulojen ilmoittamisen määräaikaa pidennetään, kun kyse on luontoiseduista, palkkaennakoista, verovapaasta kustannuksen korvaamisesta sekä rekisteröidyn yhdistyksen enintään 200 euron kertasuorituksista.

Myös myöhästymismaksujen käyttöönotto lykkääntyy vuodella. Hallitus esittää, että Verohallinto voisi määrätä myöhästymismaksuja vasta vuonna 2021 maksettavista suorituksita.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan alle 100 euron kilpailupalkintoja ei jatkossa tarvitse enää ilmoittaa tulorekisteriin. Poikkeuksena ovat työ- tai palvelussuhteessa maksettavat kilpailupalkinnot.

Verkkouutiset on aiemmin kertonut tapauksista, joissa esimerkiksi koiraharrastajien koiranruokasäkit on katsottu veronalaiseksi tuloksi ja ne on täytynyt ilmoittaa tulorekisteriin. Myös pilkkiharrastajat ovat aiemmin tuskastelleet palkintojen ilmoittamista.

– Erityisesti monet pienet yhdistykset ja kansalaistoimijat ovat kokeneet tämän vuoden alusta käyttöönotetun tulorekisterin velvoitteet kohtuuttomina, Mika Lintilä sanoo valtioneuvoston sivuilla.

– Näihin ongelmiin on nyt etsitty ratkaisuja, ja pidän korjauksia tärkeinä.

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon on koottu kansalaisten palkkatiedot. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamista. Vuoden 2020 alusta rekisteriin kirjataan myös eläkkeet ja etuudet. Tulotietoja tarvitsevat viranomaiset, kuten verottaja, Kela ja eläkelaitokset, saavat tiedot suoraan tulorekisteristä.