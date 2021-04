Alle 10-vuotiaiden tartuntoja nyt viisi kertaa enemmän

Ikäryhmässä on havaittu HUS-alueella keskimäärin 370 infektiota viikossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan koronavirustartunnat ovat olleet viime aikoina monin paikoin laskussa.

Epidemiatilanne on helpottanut hieman HUS-alueella ja Satakunnassa, mutta heikentynyt muun muassa Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueella.

Britannian B.1.1.7-virusmuunnoksen on todettu lisänneen tartuntoja erityisesti nuoremmilla ikäryhmillä.

Alle 10-vuotiaiden tartunnat ovat yli viisinkertaistuneet HUSin alueella tammikuun 17. päivän jälkeen, ja niitä on nyt keskimäärin 370 kappaletta viikossa. Tartunnat 5–9-vuotiaiden ryhmässä ovat yli seitsenkertaistuneet keskimäärin 236 viikkotapaukseen.

THL:n tietoja visualisoiva Ilkka Rauvola huomauttaa, että esimerkiksi Pohjois-Savossa ilmaantuvuutta ovat nostaneet kouluikäisten ja yli 80-vuotiaiden saamat tartunnat.

