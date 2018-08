“Allahin maa on suuri” – ISIS teki paluun, 30000 jihadistin armeija

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jihadistijärjestön rivien kerrotaan taas kasvavan.

ISIS-jihadistijärjestö on New Yorkerin mukaan “tekemässä paluuta” vastoin kaikkia odotuksia. ISIS:n riveihin kerrotaan taas virtaavan lisää taistelijoita ja myös järjestön tekemien iskujen määrä on kasvussa.

ISIS;n useita kertoja kuolleeksi väitetty johtaja, kalifiksi julistautunut Abu Bakr al-Baghdadi on samanaikaisesti päättänyt liki vuoden hiljaiselonsa ja julkaissut uuden tunnin mittaisen ääniviestin.

Siinä Baghdadi pilkkaa Yhdysvaltain “niin kutsuttua voittoa, jossa valtio (viittaa ISIS-järjestöön) ajettiin kaupungeista ja maaseudulta Irakissa ja Syyriassa”.

– Allahin maa on suuri ja sodan tuulet kääntyvät. Voiton tai tappion mittakaava ei uskoville mujahediineille ole sidottu vietyyn kaupunkiin tai kylään eikä riipu heistä, joilla on ilmaherruus, mannertenvälisiä ohjuksia tai täsmäpommeja, al-Baghdadi sanoi.

ISIS-johtaja viittasi järjestön aiempaan nousuun tuhon partaalta. Yhdysvallat kitki ISIS:n ensimmäisen version vain noin tuhanteen taistelijaan vuonna 2007. Se kuitenkin kokosi rivinsä salassa ja nousi nopeasti yli 60 000 taistelijaan yli sadasta maasta.

– He, jotka kestävät kärsivällisesti saavat taas nähdä hyviä aikoja, al-Baghdadi julisti.

ISIS-johtajan puheille vaikuttaisi olevan myös katetta. Kahden hiljattain julki tulleen viranomaisraportin luvut ISIS:n taistelijamääristä ovat pysäyttäviä ja kumoavat aiemmat sekä Yhdysvaltojen että Venäjän esittämät väitteet siitä, että järjestö on käytännössä jo tuhottu.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön elokuun puolivälissä edustajainhuoneelle antaman selonteon mukaan Irakissa on yhä 15 500-17 000 ja Syyriassa noin 14 000 ISIS:n jäsentä.

Pentagonin luvut ovat valtavasti suurempia kuin aiemmin julkisuuteen tulleet arviot. Ne poikkeavat myös merkittävästi siitä, mitä Yhdysvaltojen johtama ISIS:n vastainen koalitio on kertonut.

YK:n asiantuntijaryhmän samoihin aikoihin valmistama arvio tukee amerikkalaisnäkemystä. Shokkiraportin mukaan Irakissa ja Syyriassa on kaikkiaan 20 000-30 000 ISIS-jihadistia.

Suunnanmuutos näkyy myös Yhdysvaltojen Syyrian operaatioissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti huhtikuussa vetävänsä amerikkalaisjoukot pois Syyriasta. Nyt maaoperaatioita aiotaan kuitenkin jatkaa määrittelemättömästi.