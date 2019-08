Alkueläimen aiheuttama vatsatauti yleistyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL ja Ruokavirasto selvittävät vatsataudin lähteitä.

Cryptosporidium on herkästi leviävä alkueläin, joka tarttuu ulosteen välityksellä saastuneesta juomavedestä, uimavedestä tai elintarvikkeesta tai kosketuksessa tartunnan saaneeseen ihmiseen tai eläimeen. Se voi tarttua myös suoraan ihmisestä toiseen tai eläimestä ihmiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan tartunnan tyypillisin oire on vesiripuli, johon voi liittyä kuumetta, päänsärkyä, lihaskipuja, vatsakramppeja ja pahoinvointia. Tauti voi olla myös oireeton.

Oireet alkavat yleensä 3–14 vuorokauden kuluttua tartunnasta ja kestävät yleensä 2–4 vuorokautta. Taudin kantajuus kestää ripulin loppumisen jälkeen 1–2 viikkoa, joskus jopa kaksi kuukautta.

Viime vuonna Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 348 kryptosporidioositapausta, mikä on lähes 20-kertainen määrä 2010-luvun alkuun verrattuna.

Myös tänä vuonna tammi-toukokuun aikana on ilmoitettu jo 136 kryptosporidioositapausta, kun viimeisen kymmenen vuoden aikana tapauksia on raportoitu tammi-toukokuussa keskimäärin 19. Tapausmäärissä on ollut kasvua useissa sairaanhoitopiireissä.

THL selvittää tapausten lähteitä kysely- ja laboratoriotutkimuksilla yhteistyössä Ruokaviraston kanssa.

Viime kesänä Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä toteutetussa selvityksessä tartuntoja selittivät kosketus ripulia sairastaviin tuotantoeläimiin ja vatsatautia sairastava perheenjäsen. Lisäksi useat sairastuneet olivat havainneet kärpäsiä, työskennelleet puutarhassa sekä käsitelleet multaa tai lantaa useammin kuin vertailuhenkilöt.

Mikä cryptosporidium?

Cryptosporidium on alkueläin, jota esiintyy kaikkialla maailmassa. Nämä alkueläimet voivat aiheuttaa infektioita monilla nisäkkäillä, linnuilla, kaloilla ja matelijoilla.

Useista cryptosporidium-lajeista Cryptosporidium hominis ja C. parvum aiheuttavat suurimman osan ihmisen infektioista. C. hominis aiheuttaa infektioita vain ihmiselle, kun taas C. parvum myös muille nisäkkäille.

Kryptosporidien ookystat kestävät hyvin erilaisia ympäristöolosuhteita. Ne säilyvät hengissä kuukausia kosteassa maaperässä tai vedessä.

Saastunut vesi on aiheuttanut maailmalla suuria epidemioita: vuonna 1993 Milwaukeessa Yhdysvalloissa yli 400 000 henkilöä sairastui. Elintarvikevälitteisiä epidemioita on kuvattu saastuneesta omenasiideristä, kanasalaatista ja maidosta. Cryptosporidiumia on löydetty myös ostereista ja raaoista vihanneksista.

Kryptosporidioosin oireet rauhoittuvat yleensä itsestään. Jos raju vesiripuli johtaa kuivumiseen, korjataan se nestehoidolla sairaalassa. Vastustuskyvyltään alentuneiden henkilöiden vakavissa infektioissa käytetään erityisluvalla määrättävää nitatsoksanidi-lääkettä.