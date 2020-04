Alkon myynti lähti nousuun

Poikkeustilanne näkyi Alkon myynnissä maaliskuussa.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtävät toimet ovat ohjanneet osan alkoholiostoista Alkoon ja päivittäistavarakauppaan.

Matkustajaliikenne Suomesta ulkomaille on pysähdyksissä sekä suurin osa ravintoloista ja baareista on suljettuna. Näiden toimien seurauksena alkoholiostoja on siirtynyt Alkoihin ja päivittäistavarakauppoihin. Matkustajatuonnin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on noin 15 prosenttia ja anniskelumyynnin noin kymmenen prosenttia.

Monopoliyhtiön mukaan aiempien vuosien tilastojen valossa on epätodennäköistä, että alkoholin vähittäismyynnin kasvu täysimääräisesti korvaisi matkustajatuonnin ja ravintolamyynnin volyymit.

Alkon maaliskuun asiakasmäärät vaihtelivat voimakkaasti päivittäin ja myymälöittäin. Asiakasmäärä jäi hieman alle viime vuoden tason. Alkossa asioi maaliskuussa 4,3 miljoonaa asiakasta, kun viime vuoden maaliskuussa asiakaskäyntejä oli 4,5 miljoonaa.

Litramääräisesti Alkon myynti kasvoi viime vuoden maaliskuusta. Myynti oli 7,0 miljoonaa litraa, kun se vuosi sitten oli 6,4 miljoonaa litraa. Kasvua oli 9,3 prosenttia.

Tuoteryhmittäin tarkasteltuna kysyntä kasvoi lähes kaikissa tuotteissa. Roseeviinien myynti kasvoi 27 prosenttia, punaviinien 20 prosenttia ja valkoviinien 14 prosenttia. Pakkaustyypeistä kasvoivat erityisesti hanapakkaukset, ja viinipulloissa 13-20 euron hintaluokka. Panimotuotteiden, alkoholittomien, kuohuviinien ja väkevien viinien myynti laski.

– Osa aiemmin matkustajatuonnin ja ravintoloiden kautta hankitusta alkoholista on tässä poikkeustilanteessa ostettu Alkosta. Tämä vaikuttaa maaliskuun myyntilukuihin. Alkoholinkäytössä on hyvä muistaa maltti jatkossakin, sanoo toimitusjohtaja Leena Laitinen.