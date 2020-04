Alkon mukaan asiakasmääriä voidaan joutua rajoittamaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alko toivoo, että asiakkaat asioisivat ennakkoon jo vappua edeltävällä viikolla.

Alko toivoo asiakkaitaan tekemään vapun ostoksia mahdollisimman paljon ennakkoon vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi. Alkon mukaan vappuviikko ja erityisesti vappuaaton viimeiset aukiolotunnit ovat olleet perinteisesti ruuhkaisia.

Tarvittaessa myymälöiden asiakasmääriä tullaan vappuna rajoittamaan.

– Vilkkaimmat asiointipäivät vappuviikolla ovat perinteisesti aatonaatto keskiviikko ja aatto torstai. Asiointi painottuu iltapäivän tunteihin klo 15-18, juuri ennen myymälöiden sulkemista. Turvavälien takaamiseksi, tullaan kerrallaan myymälässä asioivien asiakkaiden määrää tarvittaessa rajoittamaan, Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo tiedotteessa.

– Tästä meillä on hyviä kokemuksia pääsiäisestä. Koronatilanteessa toivomme, että asiakkaamme asioisivat mieluummin yksin kuin ryhmässä.

Alkon mukaan myymälöissä on tehostettu siivousta ja käsihygieniaa.

– Kaikkiin myymälöihin on asennettu suojapleksit ja asiakaspalveluhenkilöstö voi halutessaan käyttää suojavisiireitä tai kasvomaskeja. Nyt kun käsidesin saatavuus on helpottunut, on käsidesiä myös Alkon asiakkaiden käytössä ja sitä toivotaan käytettävän myymälään tullessa, Alko kertoo.