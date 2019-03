”Alkon monopolin oikeutuksesta tehtävä puolueeton selvitys”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja korostaa, että sääntelyä voidaan purkaa onnistuneesti Suomessakin.

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto muistuttaa Helsingin Sanomien lukijakirjeessään, että vuoden 2018 alkoholiuudistus osoitti, että sääntelyä voidaan purkaa onnistuneesti Suomessakin.

– Valviran mukaan alkoholin myynti 100 prosentin alkoholina mitattuna kasvoi viime vuonna 0,1 prosenttia. Litroissa myynti ei kasvanut lainkaan. Tämä siitä huolimatta, että tuotevalikoima laajeni, myyntipisteiden määrä lisääntyi ja Suomeen osui ennätysmäinen hellekesä.

Kilpailun lisääntyminen niin valikoimassa kuin hinnassakin on Luodon mukaan kuluttajan etu. Lisäksi se pitäisi veroeurot Suomessa.

– Vaikka viinien myynti vapautettaisiin, mikään ei estäisi Alkoa edelleen myymästä niitä. Alko on yli 80 vuotta rakentanut myymäläverkostoa, palvelua, asiakastuntemusta ja valikoimaa. On erikoista, jos tästä lähtökohdasta ei pysty kilpailemaan vapaassa markkinassa. Erikoismyymälöille on paikkansa meillä kuten muissakin Euroopan maissa. Viinien matkustajatuontia vapauttaminen voisi hillitä. Näin kävi vuonna 2018 kilpailuun vapautetuille oluelle, siiderille ja lonkerolle. Tämä tarkoittaisi verotulojen siirtymistä entistä paremmin Suomeen.

Kari Luoto korostaa, että sääntelyä voidaan purkaa myös vaiheittain ilman äkkinäisiä kaiken kattavia päätöksiä.

– Monopolin asemasta ja oikeutuksesta tulee tehdä puolueeton selvitys. Uudistuksia voidaan hyvin tehdä vaiheittain. Viinien myynnin vapauttaminen ei edellytä väkevien tuotteiden myynnin vapauttamista. Varmasti on olemassa keino hoitaa myös sääntelynpurun seuraava vaihe vastuullisesti, hän kirjoittaa.