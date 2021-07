Alkoi Ukrainasta – nyt Venäjän palkkasoturit operoivat jo 27 maassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotilasyhtiöistä on raportin mukaan tullut Kremlin ulkomaanoperaatioiden keskeinen väline.

Yksityinen venäläinen sotilasyhtiöryhmittymä Wagner Group on noussut uutisotsikoihin huonosti päivänvaloa kestävistä toimistaan varsinkin Syyriassa ja Ukrainassa.

Yhdysvaltalaisen Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon (CSIS) tuoreen raportin mukaan Wagnerista ja muista sotilasyhtiöistä on tullut keskeisen tärkeitä toimijoita Venäjän epäsäännöllisen sodankäynnin strategian käytännön toteuttajina.

– Moskova on hyödyntänyt erikoisjoukkoja, tiedusteluyksiköitä, yksityisiä sotilasyhtiöitä sekä muita valtiollisia ja ei-valtiollisia organisaatioita vaikutusvaltansa laajentamiseen, kumppaniensa ja liittolaistensa kapasiteetin vahvistamiseen ja taloudellisten hyötyjen varmistamiseen, raportti toteaa.

– Tietyillä yksityisillä sotilasyhtiöillä on suorat tai epäsuorat yhteydet Venäjän puolustusministeriöön (erityisesti sotilastiedusteluun eli GRU:hun), federaation turvallisuuspalveluun FSB:hen, ulkomaantiedustelupalvelu SVR:ään ja Kremliin, raportti jatkaa.

Kreml alkoi raportin mukaan käyttää sotilasyhtiöitä ulkopolitiikkansa työkaluna vuoden 2015 tienoilla. Kun yhtiöillä oli vuonna 2015 operaatioita neljässä maassa, nyt ne toimivat jo 27 eri valtion alueella.

– Venäjän yksityiset sotilasyhtiöt ovat aktiivisia Afrikassa, Lähi-idässä, Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa – muun muassa Keski-Afrikan tasavallassa, Libyassa, Sudanissa, Syyriassa, Ukrainassa ja Venezuelassa, raportti kertoo.

”Kytkökset kiistetään, tappioista vaietaan”

Sotilasyhtiöt tulee raportin mukaan käsittää osaksi Venäjän harmaan alueen keinovalikoimaa. Kohdemaissaan ne ovat esimerkiksi osallistuneet taisteluihin, hankkineet ja analysoineet tiedustelutietoa, tarjonneet turvapalveluita, koulutusta ja kohteiden suojausta sekä toteuttaneet Kremlin tavoitteiden mukaisia informaatio-operaatioita.

Raportti siteeraa Yhdysvaltain tiedusteluelinten tuoretta uhka-arvioita, jonka mukaan ”Kremliä lähellä olevien oligarkkien hallinnoimat yksityiset sotilas- ja turvayhtiöt laajentavat Moskovan sotilaallista ulottumiskykyä edullisin kustannuksin ja mahdollistavat sen, että Venäjä voi kiistää osallistumisensa ja ottaa etäisyyttä taistelukentällä syntyviin tappioihin”.

Venäjän lakien mukaan yksityisiä sotilasyhtiöitä ei voisi olla edes olemassa, kuten yhdysvaltalainen Foreign Policy -lehti vastikään muistutti. Tämä ei kuitenkaan näytä estävän niitä toimimasta hyvinkin saumattomassa yhteistyössä maan asevoimien kanssa.

– Esimerkiksi Libyassa Venäjän yksityiset sotilasyhtiöt operoivat Mig-29- ja Sukhoi Su-24 -hävittäjäkoneita sekä maasta ilmaan käytettävää Pantsir S-1 -ohjusjärjestelmää, raportti toteaa.

Paitsi että yhtiöt toteuttavat Kremlin ulkopoliittisia päämääriä, ne myös raportin mukaan edistävät presidentti Vladimir Putinin ja häntä lähellä olevien oligarkkien yksityisiä taloudellisia intressejä.

– Esimerkkeihin sisältyvät öljy ja kaasu Syyriassa, kulta, uraani, aseet ja timantit Keski-Afrikan tasavallassa, öljy, kulta ja aseet Venezuelassa sekä aseet, infrahankkeet ja hiilivety Libyassa, raportti listaa.