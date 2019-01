Tässä maassa alkoholia ei saa myydä naisille

Alkoholituotteiden myyntiä koskeva lainsäädäntö vaihtelee huomattavasti ympäri maailmaa. Tiukimmat rajoitukset perustuvat yleensä uskonnollisiin tai kulttuurisiin tekijöihin.

Alkoholin täyskielto on voimassa kymmenessä maassa, muun muassa Afganistanissa, Iranissa, Libyassa, Somaliassa, Jemenissä ja Saudi-Arabiassa. Radio Free Europen listauksen mukaan osittaisia kieltoja on voimassa esimerkiksi Indonesiassa, Bangladeshissa ja Intiassa.

Turkmenistanissa astui vuodenvaihteen jälkeen voimaan laki, joka kielsi alkoholia sisältävien tuotteiden nauttimisen julkisessa liikenteessä ja virallisten pyhäpäivien aikana. Linja kiristyi myös Qatarissa, jossa alkoholituotteille asetettiin tammikuussa sadan prosentin vero.

Sri Lankassa alkoholia ei saa myydä virkatehtävissä oleville poliiseille tai sotilaille. Kielto on koskenut myös naisia vuodesta 1979.

Sri Lankan poliittinen johto kiisteli epätasa-arvoiseksi koetusta lainsäädännöstä näkyvästi viime vuoden tammikuussa, jolloin kielto ehdittiin kumota vain muutamaksi päiväksi. The Guardianin mukaan presidentti Maithripala Sirisena komensi lopulta valtiovarainministerinsä palauttamaan vanhan linjauksen voimaan.

