Alkoholin myynti vain laskee – Pekka Puska: Odotetaan rauhassa

Alkoholin myynti putosi huhtikuussa 8,1 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan alkoholin myynti laski huhtikuussa kokonaisuudessaan 100 prosenttiseksi alkoholiksi muutettuna 8,1 prosenttia. Tilasto löytyy täältä.

– Kuukausivaihtelut suuria. Edellisessä kuussa +5,9. Odotetaan rauhassa 1-2 vuoden kokonaistilastoja. Jos kulutus todella pienenee, se on kansanterveydelle hyvä, keskustan kansanedustaja Pekka Puska toteaa twitterissä.

THL:n edeltäjän Kansanterveyslaitoksen entinen pääjohtaja Puska vastaa tilastoista huomauttaneelle Jocka Träskbäckille. Hän syyttää Puskaa satuilusta ja toteaa alkoholin myynnin ”jatkavan romahdustaan”.

Alkoholilain uudistuksen varoiteltiin lisäävän alkoholin kulutusta ja siten myös suoraan alkoholikuolemia. Julkisuudessa on puhuttu THL:n varoitelleen sadoista kuolemista, jos uudistus tehtiin.

Viranomainen kiisti pelotteluväitteet mediassa toukokuun lopulla. Verkkouutiset kertoi kuitenkin tästä löytyvässä jutussa Pekka Puskan tviittien joulukuulta 2017 vahvistavan, että THL todella varoitti päättäjiä siitä, että lakiuudistus johtaisi 300-500 uuteen alkoholikuolemaan.

Verkkouutiset kertoi tässä, miten alkoholilain uudistuksesta etukäteen maalaillut kauhukuvat eivät näytä muutenkaan ainakaan vielä toteutuneen.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) kertoi huhtikuussa twitterissä alkoholilain uudistukseen kuuluneen ravintoloiden aukioloaikoijen vapauttamisen tasanneen taksijonoja ja vähentäneen häiriöitä ravintoloiden edustoilla.

Alkoholittomien tuotteiden myynti on taas kasvussa samalla kun esimerkiksi S-ryhmän kaupoissa keskioluen myynti on ollut muutaman prosentin laskussa. Kansa ei myöskään vaikuta hamuavan vahvoja oluita. S-ryhmällä niiden osuus kaikesta olutmyynnistä on ollut vain kuuden prosentin luokkaa.

