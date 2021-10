Alkoholin etäostaja on täysin kulloisenkin viranomaisen armoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinuhe Wallinheimo on jättänyt lakialoitteen alkoholin etämyyntikäytäntöjen selkeyttämiseksi.

Aloitteen on allekirjoittanut yhteensä 45 kansanedustajaa kokoomuksesta, perussuomalaisista, sosialidemokraateista, keskustasta, vihreistä, vasemmistosta sekä ruotsalaisesta kansanpuolueesta. Lakialoitteesta käydään tänään lähetekeskustelu eduskunnassa.

– Alkoholin etämyyntiä koskevat käytännöt ovat epäselvät. Konkreettista lainsäädäntöä asiasta ei ole, sillä nykyinen hallitus ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeriö eivät ole halunneet tuoda tähän asiaan kaikille selkeää ja erityisesti EU-oikeudelliset vaatimukset täyttävää ratkaisua. Lain puute tarkoittaa sitä, että jokaisen suomalaisen asema alkoholin etämyyntiä koskevissa asioissa on täysin kulloisenkin viranomaisen harkinnassa, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) sanoo.

Euroopan komissio on käynnistänyt EU Pilot -menettelyn, jonka tarkoituksena on selvittää, estääkö Suomi tavaroiden vapaata liikkuvuutta kieltämällä alkoholijuomien etämyynnin toisista jäsenmaista. On mahdollista, että seuraavassa vaiheessa Suomea vastaan käynnistyy rikkomuskannemenettely. Ratkaisuja tähän odotetaan lähiviikkoina.

– Lakialoitteessa esitetty ratkaisu koostuu etämyynnin ja -oston määrittelemisestä yleensä, vähittäismyynnin määrittelemisestä hieman nykyistä tarkemmin sekä eräistä muutoksista luvanvaraisuutta koskevaan lainkohtaan, Wallinheimo kertoo.

Lakialoitteessa esitetyillä määritelmäpykälän tarkennuksilla pyritään poistamaan epäselvyys sen osalta, mikä on lain tarkoittamaa vähittäismyyntiä ja mikä esimerkiksi etämyyntiä.

– Etämyynti toisesta EU-maasta olisi sallittua ilman erillistä lupaa. Kotimaisille toimijoille etämyynti- ja ostomenettely sallittaisiin ilman erillistä lupaa, jos toimijalla on alkoholilain mukainen vähittäismyyntilupa. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kaikki nykyiset kotimaassa toimivat alkoholijuomia vähittäismyyvät tahot saisivat myydä lupansa mukaisia juomia myös etämyyntinä – myös pienpanimot, Wallinheimo sanoo.

Alkon monopolin ja vähittäismyynnin luvanvaraisuuden tai sen vahvuusrajojen suhteen aloitteessa ei esitetä muutoksia. Velvollisuus tarkistaa mm. ostajan ikä säädettäisiin edelleen sille, joka luovuttaa luomat eli esimerkiksi kuljetusliikkeelle tai luovutuspaikalle.