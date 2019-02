”Alkoholilain jälkeen ei tullut vedenpaisumusta”

Sinuhe Wallinheimon mukaan maltillinen uudistus yritettiin kaataa kohtuuttomalla demonisoinnilla.

Olutliiton vaalipaneeliin osallistuneet kansanedustajat kertoivat pitävänsä loppuvuodesta 2017 hyväksyttyä alkoholilain muutosta pitkälti onnistuneena.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimon mukaan kuluttajat ovat alkoholikulttuurin muutoksen myötä yhä laatutietoisempia valinnoissaan, minkä vuoksi kauhukuvilla maalailusta tulisi luopua.

– Myös eduskuntakeskustelussa esiintyi alkoholin demonisointia, joka voidaan pikkuhiljaa lopettaa. Maltillisen uudistuksen jälkeen kerätty data kertoo, ettei tullut vedenpaisumusta tai heinäsirkkoja. Lakimuutos oli askel parempaan suuntaan, Wallinheimo sanoi.

Vihreiden Olli-Poika Parviainen kehotti ohjaamaan kulutusta yhä enemmän kodeista ravintoloihin. Myös alkoholilain muutosta vastaan äänestänyt SDP:n Johanna Ojala-Niemelä korosti, että anniskelu valvotuissa tiloissa voisi parantaa työllisyyttä ja vähentää väkivallan kaltaisia lieveilmiöitä kodeissa.

Alkon monopolista SDP pitää edelleen tiukasti kiinni.

– Puolueen linja on, että monopolista on pidettävä kiinni, emme halua sitä purkaa. Alkon verkosto on tällä hetkellä aika kattava ja laaja maakunnissa. Jos viinit tulevat kauppoihin, niin Alkossa ei voitaisi tarjota enää samanlaista valikoimaa. Oma kantani prosenttirajan korottamiseen on silti varovaisen myönteinen, mielestäni asiaa voidaan harkita, Ojala-Niemelä sanoi.

Myös keskustan Arto Pirttilahti kertoi suhtautuvansa prosenttirajan mahdolliseen nostoon myönteisesti, vaikka totesi puolueessaan olevan ”monenlaisia näkemyksiä” asian tiimoilta.

– Lakimuutoksen jälkeen ei tullut maailmanloppua, vaikka sitä povattiinkin. Tälläkin hetkellä käytetään eniten keskiolutta, vaikka nelosoluttakin olisi tarjolla. Itse näen, että jollain aikajänteellä viinitkin voisi tuoda maitokauppoihin. Mutta viralliset puolueiden linjat ratkaisevat asian, Pirttilahti totesi.

Sinuhe Wallinheimo huomautti kokoomuksen tehneen puoluekokouslinjauksen, jonka mukaan puolue pyrkii nostamaan kauppojen alkoholirajan 15–16 prosenttiin.

– Täytyy rehellisyyden nimissä huomauttaa, miten nopeasti tässä on Suomessa edetty. 50 vuoden jälkeen saimme 0,8 prosenttiyksikön muutoksen. Tätä menoa saamme viinit maitokauppoihin vuonna 2492, Wallinheimo pohti.