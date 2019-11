Alkoholi sensuroitiin kömpelösti pois jättielokuvasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ford v Ferrari joutui Intiassa sensuurin hampaisiin.

Intian elokuvalautakunnan päätös sensuroida alkoholi pois Ford v Ferrari -uutuuselokuvasta herättää kummeksuntaa. Huffingon Postin mukaan alkoholi on sensuroitu sumentamalla esimerkiksi alkoholipullot ja jopa alkoholijuomia sisältävät lasit elokuvassa.

Alla näkyvissä kuvissa kuvattu sensurointi vaikuttaa varsin kömpelöltä. Sen on moitittu vaikuttavan katseluelämykseen.

Myös kielenkäyttöön on puututtu. Erään elokuvan avainkohtauksen son of a bitch -herja on mykistetty kokonaan. Tämän valitetaan rikkovan kohtauksen ja jättävän katsojan arvailemaan, mistä tilanteessa puhutaan.

Nimettömänä pysyttelevä korkea studiolähde kertoo olevansa shokissa elokuvalautakunnan päätöksistä. Hänen mukaansa alkoholibrändien sumentaminen kuuluu viranomaisen vaatimuksiin.

– Pelkän lasin sumentaminen pois on jotain ennenkuulumatonta, hän sanoo.

Hollywoodin supertähtien Matt Damonin ja Christian Balen tähdittämä Ford v Ferrari (Suomessa Le Mans 66 – Täydellä teholla) kertoo tositapahtumiin perustuvan tarinan mullistavaa kilpa-autoa 1960-luvulla Fordille kehittäneistä autosuunnittelija ja kilpa-autoilija Carroll Shelbystä ja kuljettaja Ken Milesistä. Elokuvan traileri näkyy alla.

