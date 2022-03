Alkaako sodassa toinen vaihe? Hyökkääjä yrittää pihtiliikettä idässä

Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman uskoo Ukrainan sodan siirtyvän toiseen vaiheeseen.

Hän arvioi kaksi viikkoa sitten, että Venäjän Ukrainaan lähettämiä joukkoja uhkaa taisteluväsymys ja ne uupuvat noin kolmen viikon kuluessa, mikä rokottaa taistelutehokkuutta.

– Mielestäni tämä on pitänyt paikkansa yleisellä tasolla, mutta emme ole siinä pisteessä ihan vielä, Kofman tviittaa.

Hänen mukaansa sota on jakautunut enemmän tai vähemmän kolmeen rintamaan, ja Venäjän eteneminen on pysähtynyt kahdella niistä.

– Kiovan ympärillä Venäjän joukot yrittävät lujittaa asemiaan, mutta en usko, että ne pystyvät hyökkäämään kaupunkiin. Kiovan saartaminen ei ole vielä lähelläkään, Kofman sanoo.

– Lounasi-Ukrainassa venäläiset pystyivät etenemään epäsäännöllisesti Mykolajivin kaupungin ympäri kohti Odessaa, mutta sillä ei ollut juurikaan onnistumisen mahdollisuuksia käytössä olevien joukkojen niukkuuden vuoksi. Odotan kummankin osapuolen edistyvän tällä alueella vain vähän.

Tämä tarkoittaa Kofmanin mielestä sitä, että emme tule näkemään maihinnousua Odessaan tai Venäjän marssia Transnistriaan lähiaikoina, jos koskaan.

– Ei ainakaan tässä sodan vaiheessa. Venäjän eteneminen kohti Kryvyi Rihin kaupunkia uhkaa kuitenkin Ukrainan viestintä- ja huoltolinjoja (Dnepr-) joen länsipuolella.

Michael Kofman kehottaa seuraamaan alkaneella viikolla Venäjän yritystä saartaa Ukrainan joukot Itä-Ukrainan miehitettyjen alueiden rajalla (JFO-alue).

– Hitaasti etenevä pihtiliike pohjoisesta ja etelästä. Täällä Ukrainan joukot voivat joutua vaaralliseen asemaan.

Hänen mukaansa Venäjän sotilasoperaatiolla ei ole ollut kunnollista painopistettä.

– Liian vähän joukkoja liian monella etenemissuunnalla, ja joukot kilpailevat keskenään. Uskon, että seuraavan kahden viikon aikana he todennäköisesti keskittyvät Ukrainan joukkoihin idässä ja taisteluun Mariupolista.

– Epäilen, että epärealistiset poliittiset tavoitteet ja aikataulut ovat johtaneet toimimattomaan strategiaan. Kiova, Odessa, Donbass ja niin edelleen. Edistystä halutaan epätoivoisesti. Yhä enemmän näyttää siltä, että Venäjän asevoimat keskittyy Donbassiin ja pitää tilanteen ennallaan muilla rintamilla.

Michael Kofman katsoo, että Venäjän joukkojen taistelutehokkuuden heikkeneminen johtaa joko merkittävään operatiiviseen taukoon useimmilla rintamilla tai tulitaukoon.

– Tämä ei välttämättä tarkoita poliittista ratkaisua, vaan ajanjaksoa joukkojen uudelleenryhmittämiselle, vahvistamiselle ja huoltamiselle, loppua tämän sodan ensimmäiselle vaiheelle.

Michael Kofman uskoo, että Moskova etsii jotain, jonka avulla se voi julistaa voiton.

– Donbassin valtaaminen ja sen käyttäminen vipuvartena myönnytysten saamiseksi Kiovalta on luultavasti se, mitä venäläiset haluavat saavuttaa tässä vaiheessa. Tämä on tällä hetkellä vain arvaus.

– Paljon riippuu siitä, mitä (presidentti Vladimir) Putin tietää ja ajattelee sodan etenemisestä ja siitä, kohdistuuko häneen paineita kotimaassa. Mielikuvamme sodasta ja todellisuudesta kentällä saattavat olla aivan erilaisia kuin hänen mielikuvansa. Ei ole selvää, että hän ymmärtää Venäjän menestyksen näkymät, Kofman toteaa.

Hän korostaa, että tällä hetkellä Venäjän asevoimien kunnosta ei ole tarkkoja tietoja. Myös Ukrainan joukkojen kunnosta ei tiedetä paljoa.

– Tämän sodan seuraava vaihe saattaa osoittautua entistä rumemmaksi, koska se todennäköisesti muuttuu kulutus- ja näännytyssodaksi, jossa siviilialueita pommitetaan enemmän. Olen enemmän huolissani tämän konfliktin tulevasta kehityksestä huolimatta Venäjän tähänastisesta huomattavan huonosta suorituksesta.

Kofman ei usko, että minkäänlainen sotilaallinen menestys voisi tuoda Moskovalle poliittisen voiton.

– Jos sodassa alkaa toinen vaihe, Venäjän joukot todennäköisesti yrittävät kompensoida huonoa suorituskykyään aiheuttamalla suurempia tuhoja.

Hän huomauttaa, Venäjän asevoimat tulkitsee ”demilitarisoinnin” melko kirjaimellisesti toissijaiseksi sotatavoitteeksi. He ovat kohdistaneet yhä enemmän iskuja Ukrainan puolustusteollisuuteen.

– Näyttää siltä, että he haluavat heikentää Ukrainan sotilaallista potentiaalia merkittävällä tavalla.

Kofman pohtii, onko sota ajautunut umpikujaan.

– Kyllä ja ei. Venäjän joukot voivat edetä hitaasti ja asteittain Donbassissa. Luulen, että Ukrainan asevoimat kestävät useimmilla rintamilla ja pystyvät jopa tekemään vastahyökkäyksiä. Kuluminen vaatii kuitenkin epäilemättä veronsa molemmin puolin.

Lopuksi Kofman painottaa, että sodan eteneminen ja operaatiot puolin ja toisin ovat syvän epämääräisyyden peitossa.

– Yleisesti ottaen olen yrittänyt olla varovainen ennusteiden tekemisessä, koska mielestäni emme tiedä, onko tämä konfliktin kohta lähellä sodan alkua, puoliväliä vai loppua.

Thoughts on the current state of the war and where things might be heading. About 2 weeks ago I suggested that Russian forces have ~3 weeks before combat effectiveness becomes increasingly exhausted. I think that's generally been right, but we're not quite there yet. Thread. 1/ pic.twitter.com/DxPyxZFowy

— Michael Kofman (@KofmanMichael) March 20, 2022