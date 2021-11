Aljaksandr Lukashenka pyysi Venäjän ilmavoimat partioimaan

Valko-Venäjän presidentti kertoo sopineensa rajavalvonnasta Vladimir Putinin kanssa.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on pyytänyt Venäjän ilmavoimia suorittamaan partiolentoja ”Valko-Venäjän ja Valko-Venäjän ja Venäjän unionivaltion rajoilla”.

Asiasta tässä kertovan Valko-Venäjän valtion media BelTan mukaan presidentti esitti pyynnön Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Lukashenka kertoi asiasta tänään ministerineuvoston kokouksessa.

Presidentti viittasi Venäjän strategisten pommikoneiden Valko-Venäjän ilmatilassa tällä viikolla suorittamaan harjoituslentoon. BelTan siteeraama lausunto on mielenkiintoinen. Presidentti nimittäin toteaa ”huomanneensa”, että he [Venäjä] ”lähettivät eilen strategisia pommikoneita hävittäjiemme kanssa”.

– Rajan tilannetta on tarkkailtava jatkuvasti. Emme välitä arvostelusta. Kyllä. Kyse on pommikoneista, jotka voidaan varustaa ydinaseilla, mutta meillä ei ole muuta ulospääsyä. Meidän on nähtävä, mitä he tekevät tuonnempana, Lukashenka jatkoi, viitaten mitä ilmeisimmin Valko-Venäjän naapurimaihin.

Aljaksandr Lukashenkan mukaan hän on sopinut Venäjän kanssa yhteisestä rajavalvonnasta.

– Kuten olemme sopineet: Moskovasta Homeliin pitkin Valko-Venäjän eteläistä rajaa, sieltä Pastavyyn Vitebskin alueella ja Pastavystä Moskovaan Orsan kautta. Tätä kehää Venäjän ja Valko-Venäjän asevoimien tulisi valvoa – Baltian maita, Puolaa ja Ukrainaa. Tästä me ja venäläiset olemme sopineet. Tästä ei parane laskea leikkiä. Tilanne on vakava, presidentti totesi valtion median mukaan.

Seuraavaksi Aljaksandr Lukashenka viittasi mitä ilmeisimmin taas naapurimaihin ja jatkoi, että sopimuksia laiminlyödään ja että ”emme tiedä, mitä he tahtovat”.

– Venäläisten ja valkovenäläisten tulisi hallita tilannetta yhdessä, hän sanoi.