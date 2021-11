Aljaksandr Lukashenka: Pyrimme palauttamaan siirtolaiset kotiin

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka sanoi maanantaina, että Valko-Venäjä pyrkii palauttamaan Puolan rajalle kerääntyneet siirtolaiset kotimaihinsa eikä halua kriisin kärjistyvän konfliktiksi.

– Alueella on käynnistetty aktiivisia toimia ihmisten vakuuttamiseksi – olkaa hyvät ja palatkaa kotiin. Mutta kukaan ei halua palata, Valko-Venäjän valtiollinen Belta-media totesi Lukashenkan sanoneen.

EU-maiden ulkoministerit ovat maanantaina koolla Brysselissä. Ministerien asialistalla on Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisi, ja kokouksessa keskustellaan muun muassa uusista pakotteista Valko-Venäjää vastaan.

Puolan hallituksen mukaan tilanne Valko-Venäjän vastaisella rajalla on jatkunut kireänä koko viikonlopun ajan. Maan rajavartiolaitos on kirjannut satoja tunkeutumisyrityksiä, joiden yhteydessä on käytetty myös väkivaltaa ja esimerkiksi heitetty poliiseja kivillä.

Sunnuntaina rajan tuntumaan saapui runsaasti aseistautuneita Valko-Venäjän turvallisuusjoukkoja. Puolan rajavartiolaitoksen mukaan alueelle tuodut siirtolaiset vaikuttivat aiempaa levottomammilta, minkä lisäksi paikalle oli ilmaantunut uutiskanavan ajoneuvo. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

EU syyttää Valko-Venäjää siirtolaisten houkuttelemisesta ja lennättämisestä Minskiin ja kyyditsemisestä EU:n ulkorajalle. EU katsoo Valko-Venäjän toimien olevan kosto maalle asetetuista pakotteista.

🔥NOW #Polish MoD: More and more groups of migrants are being brought to border crossing in Kuznica by #Belarusian services.” #Poland #Belarus #EU #MigrationCrisis #HybridAttack #Lukashenka https://t.co/VFDI74W489

— Belsat in English (@Belsat_Eng) November 15, 2021