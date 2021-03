”Aljaksandr Lukashenka on myrkyllinen Venäjälle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Svjatlana Tsihanouskajan mukaan Valko-Venäjän oppositio haluaa ystävälliset suhteet Kremlin kanssa.

Suomessa vierailevan Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan mukaan itsevaltaisen presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinto ei saa enää yhtä voimakasta tukea Kremliltä kuin aikaisemmin.

– Kreml tuki Lukashenkaa aluksi, mutta ei enää tällä hetkellä niin voimakkaasti. Ehkä Kreml ei aluksi uskonut valkovenäläisten järjestämien mielenosoitusten jatkuvan pitkään, Tsihanouskaja sanoi Ulkopoliittisen instituutin (FIIA) tilaisuudessa tiistaina.

Tsihanouskaja korostaa, että Lukashenka ei enää hallitse valkovenäläisten toimia, ajattelua ja näkemyksiä.

– Nyt me tiedämme, että he (Lukashenkan hallinto ja Kreml) etsivät ulospääsyä (poliittisesta umpisolmusta) ehkä yhdessä. Emme tiedä tarkalleen, mitä kulisseissa tapahtuu.

– Lukashenka on muuttumassa myrkylliseksi ei pelkästään Euroopalle vaan myös Venäjälle, Tsihanouskaja totesi.

Hänen mukaansa valta saattaa vaihtua Valko-Venäjällä siten, että Venäjä ilmoittaa kyllästyneensä Lukashenkaan ja haluaa uuden presidentin tilalle.

– Yhteistyö Lukashenkan kanssa on epämukavaa Kremlille. He ymmärtävät, että hän on poliittisesti rampa ankka ja aiheuttaa heille ongelmia, Tsihanouskaja sanoi.

Hän kertoo opposition ottaneen yhteyttä Kremliin monesti selittääkseen tilanteen, mutta se ei ole tuottanut tulosta. Oppositio haluaa muodostaa ystävälliset suhteet Venäjän kanssa.

– Me uskomme, että Venäjä voisi toimia välittäjänä Valko-Venäjän opposition ja Lukashenkan välillä.

Tavoitteena on uudet vaalit Valko-Venäjän kansan ja nykyisen hallinnon välisten neuvottelujen pohjalta.

”Dialogilla kehitystä”

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) puhui FIIAn tilaisuudessa avoimen vuoropuhelun puolesta.

Etyjin parlamentaarinen yleiskokous on ilmaissut huolensa perusvapauksien puutteesta ja oikeusvaltioperiaatteen laiminlyömisestä Valko-Venäjällä.

Kansainvälinen yhteisö on toistuvasti tuominnut Valko-Venäjän hallinnon kovat otteet mielensoittajia vastaan ja korostanut ihmisoikeusrikkomusten vakavuutta.

– Dialogi on osoittautunut kaikkein tehokkaimmaksi tavaksi saavuttaa kestävää kehitystä. Parlamentaarikot ovat kehottaneet ylläpitämään avointa dialogia kaikkien osapuolten kesken, Kanerva sanoi.

Tsihanouskaja oli Valko-Venäjän opposition ehdokkaana viime vuoden elokuun presidentinvaaleissa, joiden voittajaksi julistautui maata itsevaltaisesti hallitseva Lukashenka. Vaalien jälkeen Valko-Venäjällä puhkesi laajoja mielenosoituksia maan hallintoa vastaan. EU ja muut länsimaat eivät ole tunnustaneet Lukashenkan vaalivoittoa.