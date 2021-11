Aljaksandr Lukashenka: Jos Ukraina ja Venäjä sotivat, emme seuraa sivusta

Valko-Venäjän ja Venäjän armeijat harjoittelevat yhdessä lähellä Ukrainan rajaa.

Länsimaat käyttävät pakolaisia aseena pidätelläkseen Valko-Venäjän armeijaa siinä tapauksessa, että Venäjän kanssa syntyy konflikti, väittää Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka.

– He (lännen edustajat) ovat todennäköisesti huolissaan siitä, että pakolaisten virta on vähentynyt, koska he käyttävät näitä ihmisiä ratkaistakseen omia ongelmiaan ja asettaakseen meille paineita. He ymmärtävät hyvin, että jos Ukraina yrittää aloittaa konfliktin Venäjän kanssa, me emme seuraa sivusta. Sen takia heille on tärkeää pidätellä Valko-Venäjän armeijaa, Lukashenka sanoo valkovenäläisen Beltan mukaan.

Länsimaissa tilanne nähdään toisin kuin Lukashenka sanoo. Lännessä katsotaan, että Valko-Venäjä on järjestänyt turvapaikanhakijoiden matkan Valko-Venäjän länsi- ja luoteisrajalle ja pakottanut nämä ylittämään Puolan ja Liettuan rajan. Lännessä myös katsotaan, että Ukraina ei valmistele konfliktia Venäjää vastaan, vaan päinvastoin Venäjä kokoaa joukkoja Ukrainan-vastaiselle rajalleen.

Valko-Venäjä ja Venäjä aikovat järjestää yhteisen sotaharjoituksen Valko-Venäjän eteläosissa, kertoo Valko-Venäjän puolustusministeri Viktor Khrenin. Tarkoitus on hänen mukaansa varmistaa, että rajaa on turvattu. Valko-Venäjän rajanaapuri etelässä on Ukraina. Harjoitus ei ole mittakaavaltaan suuri, hän sanoo.

– Aiomme viedä harjoituksen läpi yhdessä kollegojemme ja tärkeimmän strategisen kumppanimme kanssa, siis Venäjän, Khrenin toteaa.