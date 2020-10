Aljaksandr Lukašenkalle naljailtiin Novitshok-myrkystä

Valkovenäläiset mielenosoittajat lauloivat sunnuntaina presidentti Aljaksandr ”Sasha” Lukašenkan vastaisia lauluja.

Paikallinen toimittaja Hanna Liubakova kertoo Twitter-tilillään ihmisten laulaneen ”Sasha, juo novitshokia”.

Mielenosoittajat viittasivat hermomyrkkyyn, joka on ollut julkisuudessa venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin myrkytyksen seurauksena.

– En tiedä, miten Lukašenka aikoo hallita ihmisiä, jotka tuntevat niin paljon inhoa häntä kohtaan. Vaikka Lukašenka rakastaakin valtaansa, hänen pitäisi harkita toista vaihtoehtoa. Raja on ylitetty, eikä paluuta ole, Liubakova tviittaa.

Valko-Venäjän oppositio osoitti sunnuntaina mieltään muun muassa pääkaupunki Minskissä, Vitebskissä, Gomelissa ja Brestissä. Ihmiset vaativat poliittisten vankien vapauttamista.

Ainakin 100 000 ihmisen kerrotaan marssineen Minskin kaduilla. Valko-Venäjän poliisi ja turvallisuusjoukot yrittivät hajottaa väkijoukkoja vesitykeillä.

Lukašenka voitti elokuussa pidetyt presidentinvaalit, joita pidetään vilpillisinä.

Valko-Venäjän oppositio ilmoitti Lukašenkan virkaanastujaisten jälkeen, ettei se hyväksy Lukašenkan voittoa.

Elokuun vaalien jälkeen Valko-Venäjällä on järjestetty laajoja Lukašenkan hallinnon vastaisia mielenosoituksia.

#Belarus "Sasha, drink novichok," the protesters are chanting. I don't know how #Lukashenko is planning to rule the people who feel so much disgust towards him. As much as he loves his power, he should be considering an alternative. The point of no return has passed. pic.twitter.com/TsVeuVIIJr

