Aljaksandr Lukašenka: Liettua vikisee pakolaisten takia

Valko-Venäjä ei aio rajoittaa pakolaisten kulkua EU:n alueelle.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka sanoo, ettei maa aio jarruttaa pakolaisten kulkua Valko-Venäjältä Liettuaan ja muihin EU-maihin.

– Naapurimaamme Liettua ja muut ovat alkaneet vikistä Valko-Venäjälle, ja he sanovat, että järjestämme siirtolaisia Liettuaan, Lukašenka toteaa BelTA-uutiskanavan mukaan.

Presidentti toteaa, että hänen maansa toimii niin kuin parhaaksi näkee.

– Jos joku kuvittelee, että me suljemme rajan Puolaan, Liettuaan, Latviaan tai Ukrainaan ja että meistä tulee väliaikainen leiri pakolaisille Afganistanista, Iranista, Irakista, Libyasta, Syyriasta ja Tunisiasta, on väärässä. Me emme pidättele ketään.

Lukašenkan mukaan pakolaiset eivät edes halua jäädä Valko-Venäjälle.

– Ihmiset pakenevat sota ja menevät sinne, minne heidät on kutsuttu. Eurooppa maksaa avustuksia niille jotka saapuvat sinne.

Liettua on julistanut maahan hätätilan, koska Valko-Venäjältä on lyhyessä ajassa saapunut sinne runsaasti pakolaisia. EU on arvostellut Valko-Venäjän toimintaa, ja esimerkiksi EU-parlamentin suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen EPP, on verrannut maan toimintaa ihmiskauppaan. EPP katsoo, että Valko-Venäjä haluaa vahingoittaa EU:ta ja etenkin Liettuaa, jossa asuu Valko-Venäjän opposition edustajia.

– Kun Lukašenka lähettää satoja laittomia siirtolaisia EU:n ulkorajalle, hän toimii kuin oppikirjaesimerkki ihmiskauppiaasta. Hän todistaa jälleen, ettei hänen kyynisyydellään ole mitään rajaa, sanoo EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber.