Aljaksandr Lukašenka: Ihmiset ovat väsyneitä

Tänään lauantaina 22. elokuuta Valko-Venäjän länsiosassa sijaitsevassa Hrodnassa pitämässään puheessaan diktaattori Aljaksandr Lukašenka sanoi turvallisuuspalvelun hoitavan maan tilanteen, kertoo RFERL.

– Ihmiset ovat väsyneitä. Me olemme tottuneet elämään rauhassa suvaitsevaisessa maassa. Ihmiset ovat väsyneitä ja pyytävät rauhallista elämää. Tästä syystä KGB:n ja sisäministeriön tulee taata järjestys Hrodnan ja muiden kaupungien kaduilla.

Hrodna on ollut keskeinen protestialue, jonka hallinto myöntyi osaan mielenosoittajien vaatimuksista vapauttaen pidätetyt, sallien mielenosoitukset ja päästäen opposition edustajia televisioon. Hrodnaa ehdittiin jo nimittää ”vapaakaupungiksi”. Tästä sanktiona Lukašenka erotti Hrodnan oblastin kuvernöörin Uladzimir Krautsoun ja nimitti tilalle entisen terveysministeri Uladzimir Karanikin.

Samaan aikaan on tullut Valko-Venäjältä on julkaistu yhä enemmän kuva- ja videoaineistoa maan turvallisuuspalveluiden ja viranomaisten harjoittamasta kidutuksesta ja pahoinpitelyistä. Pahamaineista mainetta on kerännyt erityisesti pääkaupunki Minskissä sijaitseva Akrestinan pidätyskeskus, josta jo pari viikkoa sitten kuultiin videolle tallentuneita kidutettujen huutoja.

Sen sijaan Hrodnan puheessaan Lukašenka väitti, että 60 prosenttia kidutuskuvista on lavastettuja.

– Ja ne, jotka ovat internetissä? 60 %:ssa [kuvista] on mustelmia – ja nämä 60 % prosenttia on lavastettuja otoksia. Tänään ei ole oikea hetki puhua niistä, jottemme häiritsisi ihmisiä. Kun aikaa on kulunut, me osoitamme ja näytämme sen rauhallisesti teille.

Lukašenkan mukaan maanantaina alkaa uusi järjestys, jolloin ”valtion on aika olla valtio”. Myös eilen Minskissä Lukašenka sanoi ”ongelman” ratkaistavan lähipäivinä.

You can hear screams of the detained in the Akrestina torture house in Minsk, filmed by @euroradio. Residents of the surrounding buildings say those continue through the night. Thousands remain in cells like these across Belarus. This is some Hague Tribunal shit.#FreeBelarus pic.twitter.com/RqaXJyex67

— Maksym Eristavi (@MaximEristavi) August 13, 2020