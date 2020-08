Aljaksandr Lukašenka: Armeija on valmiina länsirajalla

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan horjuva hallinto yrittää väittää ulkovaltojen sotkeutuvan maan tilanteeseen.

Lukašenka kutsui Valko-Venäjän turvallisuusneuvoston koolle tiistaina. Valtiollisen BelTA:n mukaan presidentti luonnehti kokouksessa Valko-Venäjän ”länsirajoilla kehittyvää tilannetta” huolestuttavaksi ja kiitteli armeijan yksiköiden olevan valmiina alueella.

Siitä, mihin ”tilanteeseen” Lukašenka tarkalleen viittasi, ei ole tietoa. Kyseessä vaikuttaakin olevan lähinnä yritys maalata vilpillisten vaalien jälkeiset laajat protestit ja lakot ulkovaltojen masinoimaksi kumoukseksi ja yrittää luoda kuvaa ulkoisesta uhasta.

Valko-Venäjän hallinnon kontrollissa oleva media väitti tiistaina oppositiojohtaja Svetlana Tihonovskajan haluavan esimerkiksi kieltää venäjän kielen ja ortodoksikirkon sekä viedä maansa EU:n ja NATO:n jäseneksi. Todellisuudessa opposition kampanjassa tavoitellaan käytännössä vain poliittisten vankien vapauttamista, autoritäärisen nykyhallinnon purkamista ja uusia vapaita vaaleja.

– Kyse ei ole [tilanteesta] maan sisällä vaan myös sen ulkopuolella – erityisesti rajoillamme, Lukašenka sanoi.

Hänen mukaansa länsimaisten valtioiden edustajat ja johtajat ovat julkaisseet lausuntoja Valko-Venäjästä, vaikka he eivät tiedä, mitä maassa tapahtuu tai edes missä se sijaitsee.

Aljaksandr Lukašenka totesi turvallisuusneuvostolle, että ulkomaiset kannanotot osoittavat hänen olleen aiemmin oikeassa.

– Luojan kiitos reagoimme tähän ja lähetimme armeijamme taisteluyksiköt rajalle ja määräsimme ne täyteen hälytysvalmiuteen. Puolustusministeri kertoi minulle, että kaikki tämä on tehty ja yksiköt ovat valmiina suorittamaan tehtävänsä.

Aljaksandr Lukašenkan mukaan ”ongelmia ilmenee niin maan sisällä kuin sen ulkopuolellakin”.

– Voimme nähdä, että nämä ovat ehdottomasti koordinoituja toimia, hän sanoi.

It looks like Lukashenko is ready to wage a civil war if necessary. The new TV narration is that Tikhanovskaya wants to join the EU and NATO, to ban Russian language and Russian Orthodox Church. One of Lukashenko's supporters has deliberately ran over a protester in Mogilev today pic.twitter.com/ZiJZx0f1EJ

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 18, 2020