Alhainen syntyvyys yllätti myös USA:ssa

Syntyvyys on pudonnut ennätysalhaalle Yhdysvalloissa, kertoo Wall Street Journal.

Maassa syntyi viime vuonna 3,85 miljoonaa vauvaa, mikä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Lapsia syntyi edellisen kerran yhtä vähän vuonna 1987.

Tuhatta 15–44-vuotiasta naista kohden syntyi keskimäärin 60,2 lasta. Vuonna 1960 vastaava luku oli yli 120 lasta.

Vuonna 2007 alkaneen talouskriisin aikana moni päätti lykätä lasten hankkimista. WSJ:n mukaan tilastot osoittavat, että osa on päättänyt jättää lastenteon kokonaan välistä.

New Hampshiren yliopiston tutkija Kenneth Johnsonin mukaan lapsia syntyi talouskrisiin vuoksi jopa 4,8 miljoonaa vähemmän.

– Odotan joka vuosi syntymätilastojen lähtevän nousuun, mutta näin ei tapahdu, Johnson pohtii.

Rajuin muutos on tapahtunut teiniraskauksien osalta, joiden määrä on vähentynyt 55 prosenttia vuodesta 2007. Hamilton kuvailee tuloksia ”hämmästyttäviksi”.

Väestön ikääntyminen muodostaa Yhdysvalloissa samankaltaisen ongelman kuin muissakin länsimaissa. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle tarkoittaa, että sosiaalipalveluiden maksaminen jää yhä pienemmän työikäisen väestön harteille.

American women are having children at the lowest rate on record https://t.co/o6zojTPMuz

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 17, 2018