Alhainen syntyvyys hermostuttaa Japanissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituspuolueen kansanedustaja aiheutti kohun toteamalla, että naimattomat naiset ovat taakka yhteiskunnalle.

Japanissa syntyi viime vuoden aikana 941 000 lasta. Kyseessä oli alhaisin lukema vuoden 1899 jälkeen, jolloin virallinen syntyvyystilastointi aloitettiin.

Syntyvyys on jatkanut laskuaan siitä huolimatta, että valtio on lisännyt lapsiperheiden taloudellisia tukia.

Tilanne on aiheuttanut huolta talouden kestokyvyn kannalta. Maassa on myös kohistu poliitikoiden vaihtelevista kannanotoista aiheeseen liittyen.

Vuonna 2007 terveysministeri Hakuo Yanagisawa kuvaili naisia ”synnytyskoneiksi”, joiden yhteiskunnallinen velvollisuus on nostaa syntyvyyslukuja.

Pääministeri Shinzo Aben Liberaalidemokraattisen puolueen kansanedustaja Kanji Kato kertoi äskettäin kehottavansa hääpuheissaan aviopareja tuottamaan ainakin kolme lasta.

Guardianin mukaan Katon sävy on tiukempi niille naisille, jotka eivät halua naimisiin.

– Kerron naisille, että jos he eivät mene naimisiin, eivät he voi myöskään hankkia lapsia. Silloin he päätyvät hoivakotiin, jonka kulut jäävät muiden lasten maksettavaksi.

Maassa oli huhtikuun alussa 15,53 miljoonaa alle 15-vuotiasta lasta, mikä oli 170 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Lapsien osuus koko väestöstä on vain 12,3 prosenttia.

YK:n tilastojen mukaan osuus on maailman pienin keskisuurten ja suurten maiden osalta.