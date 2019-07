Alexander Stubbista Suomen mestari puolimatkan M50-triathlonilla

Entinen pääministeri ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb voitti M50-sarjan Suomen mestaruuden Joroisilla Finntriathlonissa.

Kilpailussa Alexander Stubb ui 1,9 kilometriä ajassa 33:16, pyöräili 90 kilometriä ajassa 2:17:47 ja juoksi lopuksi 21,1 kilometriä ajassa 01:30:43.

Stubb kertoo parantaneensa henkilökohtaista ennätystään kahdeksalla minuutilla. Hän voitti toiseksi tullutta yli neljä minuuttia.

Finnish Champion Half Ironman M50 (1900m swim, 90km bike,21km run)! Tenth Anniversary race for me at @Finntriathlon Joroinen. PB improved with 8 minutes and now stands at 4.26’26. Swim 33 min. Bike 2h17min (avg 39,5kmh). Rub 1h30min. Plus transitions. Happy!!! Pics Ville K. pic.twitter.com/nSAtzeTmOA

— Alexander Stubb (@alexstubb) July 21, 2019