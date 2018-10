Manfred Weber käy kirkossa ja välttää väittelyitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alexander Stubbin kilpakumppani on konservatiivi, joka pystyy pitämään ison EPP-ryhmän koossa.

Tunnetteko tämän miehen?

Näin otsikoi saksalainen Der Spiegel -lehti artikkelinsa, joka käsitteli saksalaista EU-parlamentaarikkoa Manfred Weberiä. Muotoilusta voi päätellä, että Weber ei ole kovin tunnettu kotimaassaan. Se on kiinnostavaa, koska hän tavoittelee EU:n tärkeintä tehtävää, EU-komission puheenjohtajan paikkaa.

Yksi syy tuntemattomuuteen on tietysti se, että pienessä pienessä Wildenbergin kaupungissa asuva Weber on ollut kotimaassaan vain paikallispoliitikko. Hänet valittiin Baijerin parlamenttiin 29-vuotiaana nuorena insinöörinä vuonna 2001. Hän edustaa CSU:ta, joka on Saksan kristillisdemokraattien sisarpuolue.

Baijerista Weber nousi suoraan vuoden 2004 vaaleissa EU-parlamenttiin, jossa hän tällä toimii EPP-ryhmän puheenjohtajana. EPP on Euroopan keskustaoikeisto. Ryhmä valitsee marraskuussa Helsingissä ehdokkaansa EU-komission puheenjohtajaksi. Weberin lisäksi paikkaa tavoittelee suomalaispoliitikko Alexander Stubb.

Weber itse kuvailee itseään sillanrakentajaksi. Hänen puoluetoverinsa sanoo, että Weberillä on ”lahja tuoda ihmiset yhteen”.

Ei mikään kovaääninen (Lautsprecher), on Zeit-lehti kuvannut Weberiä, joka puhuu usein hiljaa. Spiegel taas arvioi, että Weber keskittyy ensin politiikan sisältöön ja vasta toiseksi, jos lainkaan, poliittiseen teatteriin.

Weber luonnehtii itseään konservatiiviksi. Perhearvot ovat hänelle tärkeitä, samoin uskonto.

Weber on katolinen. Hän tekee vapaaehtoistyötä kotimaakuntansa katolisessa kirkossa ja kuuluu benediktiiniläisen luostarin ystävyysseuran johtokuntaan.

– Viikoittainen kirkossa käynti ei ole minulle velvollisuus, vaan pikemminkin kasvattava ja hengellinen kokemus. Tunnen Jeesuksen läsnäolon päivittäisessä elämässäni, Weber kirjoittaa uskostaan.

Suomessa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ilmoitti tiistaina Twitterissä, että puolue tukee Weberiä EPP-ryhmän johtoon, eikä siis Stubbia.

– Ryhmämme katsoo asiaa kristillisdemokraattiselta arvopohjalta, Essayah sanoi.

Kristilliset kuuluu kokoomuksen tavoin EPP-ryhmään EU-parlamentissa.

Kahdeksan EU-maan johtajat tukevat Weberiä EPP-ryhmän ehdokkaaksi. Maat ovat Bulgaria, Kroatia, Kypros, Irlanti Itävalta, Romania, Saksa ja näiden lisäksi myös Unkari. Maan pääministeri Victor Orbán lupasi Weberille tukensa, vaikka Weber onkin arvostellut hänen toimintaansa. Weber muun muassa kannatti EU-parlamentissa esitystä, jonka mukaan EU:n tulee aloittaa kurinpitotoimet Unkaria vastaan.

Toisin kuin esimerkiksi Stubb, Weber ei kuitenkaan ole vaatinut, että Orbánin Fidesz-puolue erotettaisiin EPP-ryhmästä. Weber sanoo, että keskustelua täytyy käydä.

Espanjalaisen Observadorin haastattelussa hän huomautti, että EU-parlamentti keskusteli Orbánin kanssa kaksi tuntia, kun taas EU-maiden päämiesten kokouksessa viime viikolla Unkarin tilanteesta ei puhuttu sanaakaan.

– (Ranskan presidentti Emmanuel) Macron käyttää hyväkseen Orbánia ja tekee tämän arvostelusta ison show’n. Mutta kun he tapaavat, heillä ei ole aikaa edes puhua itse asiasta. Ei sellaista voi hyväksyä, Weber sanoi.

Weber ei, muuten, puhu ranskaa.

Weber on arvostellut Brexitiä ja Yhdysvaltain Donald Trumpia. Hänen mukaansa molemmat edustavat hyökkäyksiä eurooppalaisia arvoja kohtaan. Puolan hallitusta hän on myös moittinut ja vaatinut tätä sitoutumaan EU:n arvoihin.

Silti moni uskoo, että Weber on valmis tekemään sopimuksia Itä-Euroopan konservatiivien kanssa. Esimerkiksi maahanmuutossa Weber korostaakin rajojen valvontaa enemmän kuin kilpakumppaninsa Stubb, joka korostaa, että Eurooppa tarvitsee siirtolaisia.

– EU:n ulkorajojen valvonta on ainoa tapa saavuttaa kansalaisten luottamus ja antaa apua niille, jotka todella tarvitsevat sitä, Weber toteaa.

Weber on myös puhunut avoimen valinnan puolesta. Hän sanoo, että kansalaisten äänen tulee näkyä komission puheenjohtajan valinnassa.

– Tarvitsemme komission puheenjohtajan, joka valitaan vaaleissa eikä suljettujen ovien takana. Onko tämä liikaa vaadittu? Weber kysyi viime helmikuussa.

Brysselissä toimiva Politico-lehti harmitteli kuitenkin keskiviikkona, että Weber ei pyynnöistä huolimatta ole suostunut julkiseen väittelyyn Stubbin kanssa.

Samaa kertoi Stubb itse Helsingissä maanantaina. Hän sanoi, että on vastannut myönteisesti sekä Politicon että tv-kanava CNN:n väittelykutsuihin. Stubbin mukaan EPP-ryhmän johto suhtautuu kielteisesti siihen, että hän ja Weber keskustelisivat julkisesti.

– Se on valitettavaa, mutta ehkä tämä on orastavaa eurooppalaista demokratiaa, että ei uskalleta lähteä täysillä liikkeelle, Stubb totesi.