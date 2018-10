Alexander Stubb Ylelle: EU:n rajavalvonta saatava kuntoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokkaan paikkaa tavoittelevan Alexander Stubbin mukaan vuoden 2015 pakolaiskriisi voi toistua.

EPP:n kärkiehdokkaan paikkaa EU-vaaleihin tavoitteleva Alexander Stubb sanoo Ylen Ykkösaamussa, että EU:n rajavalvontaa on tehostettava.

– Olemme nähneet karulla tavalla, miten vapaa liikkuminen voi pysähtyä, jos ulkorajoja ei valvota.

– Hyvä uutinen on se että maahanmuutto-, turvapaikka- ja laiton maahanmuuttoliike on saatu tyrehtymään. Huono uutinen on se, että emme voi poissulkea sitä mahdollisuutta, että vuosi 2015 tapahtuu jonain päivänä uudestaan, Stubb viittaa parin vuoden takaiseen pakolaiskriisiin.

Stubbin mukaan Euroopan unionin on haettava maahanmuuttoon ratkaisuja, joissa pidetään sekä ”sydän lämpimänä että pää kylmänä”.

– Se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän pitää saada ulkorajat kuntoon. Olen ehdottanut kolmea asiaa, joista ensimmäinen on vastaanottokeskukset EU:n ulkopuolella. Ne ovat EU:n rahoittamia yhdessä YK:n kanssa. Toinen on Frontex eli vahvempi rajavalvonta. Komission ehdotus 10 000:sta rajavalvojasta on hyvä, hän toteaa.

Kolmanneksi keinoksi Stubb ehdottaa pakolaiskiintiöiden jakamista EU-maiden kesken.

– Puhutaan siis humanitaarisista pakolaisista, jotka tulevat joko vastaanottokeskuksista tai ovat selkeästi kansainvälisen lainsäädännön pohjalta sellaisessa tilanteessa, että heitä on autettava, hän sanoo.

Euroopan Investointipankin varapääjohtaja Stubb kertoi lokakuun alussa tavoittelevansa Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokkaan paikkaa tuleviin EU-vaaleihin. EPP:n kärkiehdokas nimetään Helsingissä kokoomuksen isännöimässä EPP:n puoluekokouksessa 7.-8. marraskuuta.