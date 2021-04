Alexander Stubb: Venäjän johto tekee taas virhearvion

Firenzen EU-yliopiston johtaja ja entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) kirjoittaa Twitterissä, että Venäjän johto tekee taas virhearvion.

Hän viittaa Venäjän ja Ukrainan kiristyneisiin suhteisiin. Venäjän on todettu siirtäneen viime viikkojen aikana huomattavan määrän sotilasvoimaa Ukrainan itärajan tuntumaan ja miehitetylle Krimin niemimaalle.

– Kun tulee maasta, jolla on yli 1 300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa, on aina huolestuttavaa nähdä, miten se pelottelee naapureitaan ja eristää itsensä kansainvälisestä yhteisöstä.

– Tätä tapahtuu yhä uudelleen. Milloin sen (Venäjän) johtajat oppivat, että se ei toimi pitkällä aikavälillä?, Alexander Stubb kysyy.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ilmoittanut, että USA valmistautuu toimittamaan Ukrainalle panssarintorjunta-aseita, merimaaliohjuksia ja ilmatorjuntajärjestelmiä, jos Venäjä aloittaa alueella avoimet sotatoimet. Myös uusia taloudellisia pakotteita harkitaan.

Coming from a country with over 1300km of border with Russia, it is always worrying to see when it intimidates its neighbours and isolates itself from the international community. Happens time and again. When will its leaders learn that it does not work in the long run?

