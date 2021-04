Alexander Stubb: Turkki järjesti tahallaan ”sohva-gaten”

Firenzen EU-yliopiston johtaja ja entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) arvioi, että Turkki aiheutti tahallaan istumapaikkouhin liittyvän sekaannuksen EU-tapaamisessa viime viikolla. Lisäksi ”sohva-gate” paljasti myös EU:n sisäisen valtataistelun, hän kirjoittaa kolumnissaan Dagens Industri -lehdessä.

– Se ei ollut vahinko. — Turkki halusi hajottaa EU:ta, ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja halusi osoittaa, että hän on protokollassa EU-komission puheenjohtajan yläpuolella, Stubb kirjoittaa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja EU-huippukokouksen puheenjohtaja Charles Michel tapasivat viime viikolla Turkin Ankarassa.

Kolmikko asteli tapaamispaikalle kameroiden edessä. Erdoğan asettui istumaan tuolille Turkin lipun eteen, ja Michel sai paikan tuolilta EU:n lipun edestä. Von der Leyenille ei ensin näyttänyt olevan paikkaa, mutta lopulta hän pääsi istumaan sohvalle alemmas kuin Erdoğan ja Michel. Michel ei näyttänyt olevan pahoillaan von der Leyenin huonosta kohtelusta.

Stubbin sympatiat ovat von der Leyenin puolella.

– Hän kohtasi Michelin tyhjän katseen ja Erdoğanin sovinistisen hymyn. Se ei ainoastaan näyttänyt sivistymättömältä, vaan myös oli sitä.

Stubb muistuttaa, että huippupoliitikkojen ja -diplomaattien tapaamisissa järjestelyistä vastaa aina isäntämaa, tässä tapauksessa Turkki. Perinteisesti kohtaamisissa noudatetaan tarkkaan protokollaa, jota Stubb kutsuu ”diplomatian etiketiksi”. Hänen mielestään Turkissa vajottiin diplomatiassa säälittävälle tasolle.

Stubb sanoo toivovansa, että von der Leyen on tapaamisen aikana pystynyt säilyttämään huumorintajunsa ja lausunut uuden version vanhasta vitsistä:

– Mitä eroa on terroristilla ja protokollalla? Terroristin kanssa voi neuvotella.

Yah not supposed to be like this

pic.twitter.com/0ru16B9sq8

— Bruno Maçães (@MacaesBruno) April 6, 2021