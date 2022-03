Alexander Stubb: Tämän vuoksi länsimaissa ei ymmärretä Vladimir Putinin toimintaa

Entinen pääministeri Alexander Stubb arvioi Twitterissä Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaa nähdä maailmaa. Stubb katsoo, että monet länsimaiset kommentaattorit eivät ymmärrä Putinin tapaa nähdä maailmaa, ja päätyvät siksi analyyseissään vääriin lopputuloksiin.

Stubbin mukaan Putin ihailee Neuvostoliittoa johtanutta Josif Stalinia ja kokee velvollisuudekseen tehdä Venäjästä suurvallan.

– Katsomme usein huvittuneina, kun Venäjän johtajat antavat kuvernööreille, kenraaleille ja oligarkeille käskyjä julkisesti sen sijaan, että miettisimme tapaa, jolla Venäjää on aina hallittu. Täytyy ymmärtää, että Venäjällä johtaja ei ole koskaan väärässä tai tilivelvollinen päätöksistään, Stubb kirjoittaa Twitterissä.

– Hämmästelen usein länsimaisia kommentaattoreita, jotka ovat valmiita tekemään nopeita analyysejä Venäjän johtajien mielentilasta. He eivät usein huomaa tärkeintä asiaa. Putin, jonka olen tavannut, on rationaalinen, analyyttinen ja nopeaälyinen – Venäläisestä perspektiivistä, hän jatkaa.

– Täytyy keskittyä Putinin revisionistiseen näkemykseen ”historiallisesta Venäjästä”. Yksi kieli, yksi uskonto ja yksi johtaja. Hän tahtoo tehdä Venäjästä jälleen suuren. Hänelle Neuvostoliiton hajoaminen oli irvikuva ja Stalin sankari. Tämä on hänen ajattelutapansa, Stubb kirjoittaa.

Stubbin mukaan Venäjä kokee kohtalokseen Euroopan pelastamisen.

– Venäjä on oma historiallinen narratiivi. Se kokee olevansa yksin ja eristetty sekä hyökkäyksen alla jokaisesta suunnasta. Venäjä uskoo myös, että sen kohtalo on ”pelastaa Eurooppa”, Stubb kirjoittaa.

– Venäjä on konservatiivinen yhteiskunta – se vihaa epäjärjestystä. 1400-luvulta alkaen sitä ovat hallinneet autoritääriset johtajat. Jotkut Jumalan oikeutuksella, toiset perustuen luokkataisteluun. 1990-luku oli poikkeus, ei sääntö. Venäläinen yhteiskunta päätyi hylkimään demokratiaa.

This ten point thread is about RUSSIA 🇷🇺. It should be read in conjunction with the four previous threads – GENERAL, WORLD, EUROPE and FINLAND – on the same subject. The next thread will be on the US or CHINA.

