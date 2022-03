Alexander Stubb: Suomen EU-päätös oli paljon Nato-päätöstä isompi

Suomen päätös liittyä Euroopan unioniin oli paljon suurempi kuin nyt käytävä keskustelu Nato-jäsenyyteen liittyvästä päätöksestä, katsoo entinen pääministeri Alexander Stubb.

– Olen huomannut Suomessa joidenkin ylläpitämän narratiivin, jonka mukaan päätös Nato-jäsenyydestä olisi suurempi kuin meidän päätöksemme EU-jäsenyydestä, Firenzen European University Instituten professorina ja keskuksen johtajana toimiva Alexander Stubb twiittaa.

– EU-nörttinä ja kansainvälisten suhteiden tohtorina olen eri mieltä. Suvereniteetin yhdistäminen EU:ssa on aivan eri tasolla. Ei voi edes verrata.

Suomen turvallisuuspoliittinen järjestys muuttui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Puolueiden kerrotaan sopineen parlamentaarisesta prosessista, jossa käsitellään uusia turvallisuus- ja puolustuslinjauksia. Hallitus on antamassa eduskunnalle uuden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän selonteon ja tarkoitus on muodostaa kansallista konsensusta myös Nato-kysymykseen.

Ylen Nato-kannatusmittauksen mukaan Suomen Nato-jäsenyyttä kannattaa nyt 62 prosenttia. Vastustajia on 16 prosenttia ja kantaansa ei osannut sanoa 21 prosenttia.

Seeing a narrative from some in Finland that a decision on @NATO membership would be bigger than our decision EU membership. As an EU nerd and PhD in international relations I beg to disagree. Pooling sovereignty in the EU on a completely different level. Can’t even compare.

— Alexander Stubb (@alexstubb) March 15, 2022