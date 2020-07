Alexander Stubb: Rahaneuvotteluissa on aina draamaa

Entinen europarlamentaarikko ja pääministeri Alexander Stubb (kok.) arvioi, että EU-johtajien huippukokous löytää yhteisymmärryksen elvytyspaketista joko viikonlopun aikana tai sitten sopimus tehdään heinäkuun loppuun mennessä. Ensimmäiset mahdollisuudet tähän ovat hänen mukaansa lauantai-iltana tai sunnuntaiaamuna.

– Todennäköisempi skenaario on muutaman yön yli kestävä neuvottelu ja sopimus maanantaina. Jos se epäonnistuu, sopimus tehdään heinäkuun lopussa, Stubb arvioi yhteisöpalvelu Twitterissä.

Hänen mukaansa rahaneuvotteluihin liittyy aina paljon draamaa, eikä sitä vähennä nyt neuvoteltavan paketin kaikkiaan 2,5 triljoonan euron suuruus. Kompromissin löytäminen on Stubbin mukaan kuitenkin helpompaa, kun pöydällä on nyt laaja joukko asioita joilla kauppaa voidaan käydä.

– Ennen tätä luvassa on julkilausumien, historiallisten kriisien, umpikujien, väärinymmärrettyjen ja väärinarvioitujen lausuntojen, pattitilanteiden, keskeytysten, ripitysten, kompromissipakettien ja muiden sellaisten tavanomainen draama.

Stubbin mukaan Saksan liittokansleri Angela Merkel tulee olemaan lopullisen neuvottelutuloksen kokoamisessa keskeinen hahmo.

– Miksi? Koska hän tietää yksityiskohdat ja suuren kuvan paremmin kuin kukaan neuvotteluhuoneessa tai takahuoneessa.

