Alexander Stubb: On varottava rokotesotia

Entinen pääministeri on huolissaan rokotuksiin liittyvästä nationalismista.

Professori Alexander Stubb kritisoi sekä EU:ta että Iso-Britanniaa rokotenationalismista lauantaiaamuna BBC:n radiohaastattelussa. Entinen pääministeri Stubb korosti yhteistyön merkitystä ja varoitti ryhtymästä maiden välisiin rokotesotiin.

– Virus on ylikansallinen, se ei tunnista taikka kunnioita rajoja. Rokotteen on oltava saatavilla kaikille, Stubb sanoi.

– Kyseessä ei ole nollasummapeli. Politikkojen on pystyttävä tulemaan oman laatikon ulkopuolelle ja selitettävä äänestäjilleen, että kyseessä ei ole rokotesota. Sillä ei ole väliä, missä viruksen saa, se on silti sama virus. Me olemme kaikki samassa veneessä.

Stubb myönsi, että Euroopan komissiolla on ollut vaikeuksia rokotusten toimeenpanemisessa.

– Komissio hoiti rokoteneuvottelut hienosti, mutta toimeenpanossa on ollut ongelmia. Komissio ylireagoi, kun Astra Zeneca ilmoitti, ettei rokotteita ollutkaan tarpeeksi tarjolla. Komissio ilmoitti tällöin sulkevansa EU:n ulkorajat, mikä johti konfliktiin EU:n ja Ison-Britannian välillä. Onneksi komissio kuitenkin vetäytyi tästä.