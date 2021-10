Alexander Stubb: Näin käy kun lähtee EU:sta

Entisen pääministerin mukaan Britannian tilanteessa ei ole kyse sopeutumiskaudesta.

Entisen pääministeri Alexander Stubbin mukaan Britannian tilanne näyttää, mitä tapahtuu, kun jättää Euroopan unionin kaltaisen tulliliiton ja sisämarkkinan.

– Tässä ei ole kyse sopeutumiskaudesta. Tämä on ikävä kyllä, mutta ymmärrettävästi pitkän ajan trendi, Firenzen European University Instituten professorina ja yksikönjohtajana toimiva Stubb kirjoittaa Twitterissä.

Hän viittaa tästä löytyvään BBC:n uutiseen. Siinä kerrotaan, ettei tietokonejätti Intel ota Britanniaa lukuun, kun se pohtii paikkaa uudelle tehtaalle. Mikäli maa olisi yhä EU:ssa, olisi tilanne yhtiön mukaan toinen.

Alexander Stubbin mukaan EU:n pitäisi tarjota apua tavara- ja työvoimapulan kourissa kärvistelevälle Britannialle.

– Näin ystävät toimivat siitä huolimatta, että vahinko on itse aiheutettua, tyhmää ja tarpeetonta.

Stubb sanoo suoraan uskovansa Britannian tilanteen pahenevan entisestään. Valoa ei hänen mukaansa ole näköpiirissä.

– Kyse on pysyvästä todellisuudesta ja tosiasiasta, joka linkittyy vapaaehtoiseen eristäytymiseen ja myyttiin suvereniteetista keskinäisen riippuvuuden maailmassa.

Ainoa tie ulos ”tästä sotkusta” on Alexander Stubbin mukaan paluu yhteistyöhön ja keskustelut uusista järjestelyistä.

– Ainoa olemassa oleva malli on EEA, mutta se saattaa olla liian suuri integraation pala nieltäväksi ennen vaikkapa vuotta 2030, hän arvioi.

Brexit on johtanut Britanniassa pulaan niin työvoimasta kuin perustavaroistakin, eikä ongelmiin ole toistaiseksi löydetty kuin väliaikaisia ja kehnosti toimivia ratkaisuja. Polttoainepula ja kauppojen tyhjät hyllyt ovat samalla nousseet otsikoihin ympäri maailmaa.

This is not about a period of adaptation. It is unfortunately, but understandably, a longterm trend. When you sanction yourself by leaving the biggest customs union and internal market of the world, this is what happens. https://t.co/LhuxiM5tZr — Alexander Stubb (@alexstubb) October 8, 2021

If the EU would play its cards right, it would offer assistance to the UK now or later when the supply of basic goods and services takes a turn for the worse. This is what friends do, even if the pain has been self-inflicted, stupid an unnecessary. 1/3 — Alexander Stubb (@alexstubb) October 8, 2021

The only way out of this mess is the gradual return to cooperation with eventual discussions on new arrangements. The only existing model we have is the EEA, but that might just be a too big of an integration chunk to swallow before say 2030. 3/3 — Alexander Stubb (@alexstubb) October 8, 2021

Selkokieltä brittimarketissa. Kauppias taitaa olla vähän pahalla päällä… pic.twitter.com/MsSk1tPzyN — Helena Petäistö (@PetaistoHelena) October 5, 2021