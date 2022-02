Alexander Stubb: Moskova työntää Suomea Natoon

Venäjän pelottelu ja aggressiiviset toimet Ukrainan rajalla ovat muuttaneet suomalaisten suhtautumista Natoon myönteisemmäksi, toteaa entinen pääministeri Alexander Stubb.

– Venäjän uhkailu Ukrainassa on kääntänyt mielipidemittaukset Nato-jäsenyydestä ympäri, Firenzen European University Instituten professorina ja keskuksen johtajana toimiva Stubb sanoo CNN:lle.

Hän selventää, että kyseessä ei ole täysikäännös, koska edelleen suurin osa suomalaisista suhtautuu kielteisesti Nato-jäsenyyteen.

Suomalaisista 43 prosenttia kannattaisi Natoon liittymistä, jos poliittinen johto toteaisi Nato-jäsenyyden olevan Suomen etujen mukaista, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä tuoreesta mielipidetutkimuksesta.

Sotilasliittoon liittymistä vastustaisi 27 prosenttia ja kannastaan epävarmoja olisi yhä 30 prosenttia suomalaisista.

Tammikuussa ilman reunaehtoja toteutetussa HS-gallupissa 28 prosenttia kannatti Suomen Nato-jäsenyyttä. Lukema oli HS:n mittaushistorian korkein.

– (Venäjän presidentti Vladimir) Putin on työntänyt Suomea suuntaan, johon hän ei olisi välttämättä halunnut, Alexander Stubb sanoo.

“Please don’t mention” Finlandization, says former Finnish PM @alexstubb. “It basically means we had to sacrifice and compromise some of the basic values we believed in, in order to survive as at the time a neutral state next to a grand aggressor, the Soviet Union.” pic.twitter.com/YGDbNpjda7

— Christiane Amanpour (@amanpour) February 15, 2022