Alexander Stubb: Manfred Weber on erinomainen ehdokas

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb toivottaa Euroopan kansanpuolueen (EPP) parlamenttiryhmän puheenjohtajalle Manfred Weberille onnea kärkiehdokkuuteen.

– Ystäväni Manfred Weber ilmoittautuu kisaan EPP:n kärkiehdokkaaksi EU-komission johtoon. Tulimme samaan aikaan Euroopan parlamenttiin vuonna 2014. Manfred on erinomainen ehdokas ja toivotan hänelle onnea, Stubb tviittasi.

Stubb ei ole vielä ilmoittanut, aikooko hän itse olla kisassa mukana.

Saksalainen europarlamentaarikko Manfred Weber ilmoitti tänään haluavansa olla EPP:n kärkiehdokas ensi kevään EU-vaaleissa ja EU-komission seuraava puheenjohtaja.

Weberin mahdollisuuksia tulla nimetyksi EPP:n kärkiehdokkaaksi pidetään hyvinä, mutta paria poikkeusta lukuunottamatta EPP:hen kuuluvat puolueet eivät ole vielä ottaneet virallisia kantoja ehdokkaaseen. EPP:n kärkiehdokas nimetään Helsingissä pidettävässä puoluekokouksessa marraskuussa.

