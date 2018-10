Alexander Stubb kisaan EPP:n kärkiehdokkaaksi

Euroopan Investointipankin varapääjohtaja tavoittelee Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokkaan paikkaa tuleviin EU-vaaleihin.

– Sanottakoon suoraan, että eräiden ystävien rohkaisemana olen päättänyt ryhtyä EPP:n kärkiehdokkaaksi, Alexander Stubb sanoi tiedotustilaisuutensa aluksi Brysselissä tiistaina.

Perusteeksi ehdokkuudelleen hän nimesi arvot. Stubb totesi, että ”edustamamme perusarvot ja demokratia ovat uhattuna, mutta niistä on pidettävä kiinni”.

– Perusarvot ovat uhattuna Euroopassa ja ne ovat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi. Eurooppaa on hallinut fasismi, kommunismi ja liberaalidemokratia. Fasismi kuoli 1945 ja kommunismi 1989. En halua, että liberaalidemokratia kuolisi, hän sanoi.

Entisen pääministerin ja entisen kokoomusjohtaja Alexander Stubbin mukaan liberaaleja perusarvoja kyseenalaistavat EU:n ulkopuolelta esimerkiksi Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat. EU:n sisältä painetta arvoihin tulee Puolasta, Unkarista ja Italiasta.

Stubb otti kantaa myös Unkarin pääministeri Viktor Orbániin ja hänen Fidesz-puolueeseensa, jota on syytetty perusarvojen polkemisesti. Hän korosti, että myös EPP:ssä on noudatettava mainittuja arvoja, ja jos ei niitä noudata, voi lähteä. Stubb korosti, että EU:n sääntöjä on kunnioitettava ja sen arvoista on pidettävä kiinni.

Stubb ilmoitti ottaneensa viisi viikkoa virkavapautta ja lähtevänsä väittelyyn myös populistien kanssa.

– Heitäkin on kuunneltava. Oikeutetusti ihmiset pelkäävät maahanmuuttoa, digitaalista vallankumousta ja työpaikkojaan. Myös komissiossa tämä on ymmärrettävä. Ihmisten huolenaiheet on otettava huomioon, Stubb sanoi.

Kilpailijana toistaiseksi Manfred Weber

Saksalainen europarlamentaarikko, Baijerin kristillisdemokraatteja (CSU) edustava Manfred Weber ilmoitti syyskuun alussa haluavansa olla EPP:n kärkiehdokas ensi kevään EU-vaaleissa ja EU-komission seuraava puheenjohtaja.

Weber on toiminut EPP:n ryhmän puheenjohtajana Euroopan parlamentissa vuodesta 2014 lähtien, ja Euroopan parlamentin jäsenenä vuodesta 2004.

Ranskalainen Brexit-neuvotteluja hoitava komissaari Michel Barnier ilmoitti toissa viikolla, ettei hän aio ennakkoarvioista poiketen asettua ehdolle. Myös kärkiehdokaskaavailuissa mukana ollut komissaari Jyrki Katainen (kok.) ilmoitti jo kesäkuussa, ettei ole ehdolla.

EPP:n kärkiehdokas nimetään Helsingissä kokoomuksen isännöimässä EPP:n puoluekokouksessa 7.-8. marraskuuta.

Keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue EPP on EU-parlamentin suurin ryhmä ja viime EU-vaaleissa sen kärkiehdokas Jean-Clauden Juncker valittiin komission puheenjohtajaksi.

Kokoomusmepit: Stubb on unelmaehdokas

Vankka poliittinen kokemus, vahva arvopohja sekä uuden sukupolven johtajuustaidot nostavat Alexander Stubbin unelmaehdokkaaksi komission johtoon, sanovat kokoomusmepit Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa.

– On tärkeää, että Euroopan tulevaisuutta ratkaistaessa on mukana vahvasti pohjoismainen ja kokoomuslainen näkemys oikeusvaltioperiaatteesta, demokratiasta, perusoikeuksista ja vahvasta hyvinvointiyhteiskunnasta. Puolueen linjalle on suorastaan välttämätöntä, että Alex Stubb on mukana tavoittelemassa EPP:n kärkiehdokkuutta, arvioi Pietikäinen.

– On todella upeaa saada Alex mukaan kärkiehdokaskisaan. Hän edustaa uuden sukupolven eurooppalaista johtajaa ja nostaa keskustelun aivan uudelle tasolle, iloitsee Virkkunen.

Hän muistuttaa, että ”Alexilla on paitsi vankka kokemus ja kestävät arvot, myös ennen kaikkea sellainen tahto viedä Euroopan unionia eteenpäin, jota nyt tarvitaan. Teknologian murros, kansainvälinen kauppa, ilmastonmuutos, turvallisuus, maahanmuutto – näissä asioissa Euroopan on otettava vahvaa globaalia johtajuutta.”

Sarvamaan mukaan Stubb täyttää kaikki komission puheenjohtajalta vaadittavat kriteerit.

– Yhteensä 15 vuoden kokemus Romano Prodin kabinetista komissiosta, Euroopan parlamentista sekä pää-, ulko- ja valtiovarainministerikokemus Suomesta yhdistettynä Alexin energiaan tekevät hänestä unelmaehdokkaan, sanoo Sarvamaa.

