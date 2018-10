Alexander Stubb julkaisi videon: Tältä näyttää kun mokaan

Euroopan kansanpuolue EPP:n kärkiehdokkaaksi pyrkivä Alexander Stubb on julkaissut Twitterissä alla näkyvän koosteen pieleen menneistä kampanjavideoiden otoista.

– Tältä näyttää kun mokaan…ja voitte uskoa, että tätä sattuu usein. Naiset ja herrat, läpinäkyvyyden nimissä, tässä ovat viimeisimmät mokani. Naurakaa, itkekää, uudelleentviitatkaa, hän toteaa.

Euroopan investointipankin varapääjohtaja ja entinen pääministeri Stubb julkisti ohjelmansa Brysselissä kaksi viikko sitten. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

This is what it looks like when I screw up…and believe me, it happens often. Ladies and gentlemen, in the name of transparency, here are my latest bloopers. Laugh, cry, retweet. And of course I hope this video works on twitter… #NextGenerationEurope pic.twitter.com/dPMD8WVKbq

— Alexander Stubb (@alexstubb) October 30, 2018