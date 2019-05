Alexander Stubb IL:lle: Nämä asiat nousevat tärkeiksi EU-parlamentissa

Ilmastonmuutos ja digitalisaatio ovat parlamenttikauden keskeisiä teemoja, arvioi Alexander Stubb.

Suomen entinen pääministeri ja nykyinen Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb arvioi, että ilmastopolitiikka sekä digitaalinen vallankumous eli tekoäly ja robotisaatio nousevat tärkeiksi teemoiksi EU-parlamentissa alkavalla viisivuotiskaudella.

Meppinä 2004-2008 toiminut Stubb sanoo Iltalehden haastatattelussa pitävänsä Suomen etujen mukaisena sitä, että EU on vahva lainsäätäjä molemmissa megatrendeissä.

– EU on lainsäädännön suurvalta. Kun unionin 28 jäsenmaata säätää lain eli standardin jostain, muu maailma soveltaa sitä. Ei sen takia, että muut maat pitävät EU-standardia välttämättä hyvänä, vaan sen takia, että Euroopan unioni on maailman suurin markkina-alue. Kun alamme tehdä ilmastolainsäädäntöä, muut maat joutuvat sopeutumaan standardeihin, joita teemme EU:ssa. Tulemme näkemään ilmastopolitiikassa EU:lta johtajuutta, Stubb sanoo.

Tekoälyn ja robotisaation osalta Stubb pitää tärkeänä sitä, demokraattiset eurooppalaiset valtiot määrittelevät digitaalisen vallankumouksen arvot. Hänen mukaansa EU:n on pantava hanttiin digitaalisille diktatuureille.

– On kaksi eri tulokulmaa. Yksi on kiinalainen, jossa keskitetään valtaa ja informaatiota ja yksityisyydensuoja on toissijaista ja alisteista esivallalle. Euroopan tulokulma asiaan on täysin erilainen. Koska EU on lainsäädännön suurvalta, olisi hyvä, jos pystyisimme seuraavien viiden vuoden aikana laatimaan standardit ja algoritmit, joiden pohjalta maailmanlaajuisesti toimitaan digitaalisessa maailmassa ja joiden pohjalta tietoa on luvallista kerätä verkon käyttäjistä.

Stubb muistuttaa, että esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetusta kritisoitiin aikoinaan kovasti.

– Kunnes yhtäkkiä Cambridge Analytica jäi housut kintuissa kiinni siitä, että he olivat antaneet ja käyttäneet Facebookin tietoja vaalien tuloksen manipuloimiseen. Huomasimme, että olimme päätyneet yksityisyydensuojassa rajapinnalle, johon ei länsimaisten arvojen perusteella pidä mennä, hän huomauttaa.

Europarlamenttivaalit pidetään huomenna sunnuntaina. Uusi parlamentti aloittaa viisivuotiskautensa heinäkuussa.