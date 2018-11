Alexander Stubb: Ihmisten pelot ovat oikeutettuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:n komission puheenjohtajaksi tähtäävä suomalaisehdokas sanoo, että pelkojen juurisyihin on tartuttava.

Keskiviikkona puheet, torstaina äänestys. Kokoomus isännöi keskiviikkona ja torstaina Helsingin Messukeskuksessa suurta kokousta, joka valitsee keskustaoikeiston EPP:lle ehdokkaan EU:n komission tulevaksi puheenjohtajaksi.

Alexander Stubb tavoittelee tuota tehtävää. Hänen mukaansa EU:n perusarvoja eli oikeusvaltiota, vapautta, tasa-arvoa ja jopa ihmisarvoa vastaan hyökätään sekä Euroopan ulkopuolelta että unionin ja jopa EPP-puolueen sisältä.

– Jos menetämme tämän pohjan, meillä ei jää mitään. Emme saa Eurooppaa eteenpäin.

Euroopassa on ollut vallalla viimeisen sadan vuoden aikana fasismi, kommunismi ja liberaali demokratia. Stubb haluaa tehdä parhaansa, ettei vuotta 2016 tulla muistamaan hetkenä, jolloin demokraattinen järjestelmä sai kuoliniskun Brexitin ja Donald Trumpin kädestä. Ettemme hautaa kansainvälistä kauppajärjestelmää, yhteistyötä ja vapautta.

– Menen tarvittaessa vaikka Trumpin kanssa golfaamaan. Mutta kävellen, en autolla. Joku raja pitää olla, Stubb hymähtää, mutta vakavoituu saman tien.

Populistit ja vastarintaliikkeet on otettava Stubbin mukaan tosissaan. Näiden ryhmien kannatus kumpuaa ihmisten peloista. Kun ihminen pelkää, hän kääntää selkänsä perinteisille päättäjille. Ihminen haluaa vastauksia ja helppoja ratkaisuja. Silloin populistien menestys on taattu. Yhdessä asiassa Stubb on EU-vastustajien kanssa samaa mieltä. EU ei pysty nykyisellään vastaamaan ihmisten ykköshuoliin.

– Meidän on otettava käsittelyyn juurisyyt, mihin populistien kannatus perustuu. Ihmisten pelot ovat oikeutettuja. Niitä on kuunneltava ja niihin on vastattava.

